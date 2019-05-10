الاتفاق على تغيير موعد تسليم ملفات تقييم السنة الدراسية إلى موعد يسبق مناظرة النموذجي

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- سيتم تغيير موعد تسليم ملفات تقييم السنة الدراسية (بطاقات الاعداد) بالنسبة للتعليم الابتدائي، إلى تاريخ يسبق مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية المحدد ايام 27 و28 و29 جوان 2019 حسب ما تم الاتفاق بشانه بين الجامعة العامة للتعليم الاساسي ووزارة التربية، خلال جلسة عمل انعقدت، الخميس.وارجعت الجامعة، في بلاغ لها الجمعة، تغيير موعد التسليم الى تزامن اختتام السنة الدراسية مع موعد المناظرة.وفي ما يتعلق بمراكز اجراء هذه المناظرة، فقد تمسكت الجامعة العامة بإجرائها في المدارس الابتدائية غير ان الوزارة اكدت استحالة اجرائها خلال السنة الحالية في المدارس الابتدائية لاسباب لوجستية وامنية دون استبعاد امكانية تنظيمها، خلال السنة المقبلة، في المدارس الابتدائية مشيرة الى ان بين 80 و90 بالمائة من المشرفين على المناظرة هم من مدرسات ومدرسي التعليم الأساسي.اما بالنسبة للامتحان الوطني للسنة السادسة الذي سيقام من 3 الى 8 جوان 2019، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على "ان تتكفل الوزارة بإيصال الاختبارات إلى المدارس الابتدائية البعيدة عن مراكز التوزيع ويتم الإصلاح في المدارس الابتدائية".أما تسليم التحارير فلن يكون يوميا إنما يتم تجميعها وتسليمها في اليوم الأخير بالنسبة للمدارس البعيدة.وكانت وزارة التربية قد قررت ان تكون امتحانات الثلاثي الثالث للسنوات السادسة من التعليم الأساسي لهذه السنة الدراسية موحدة على المستوى الوطني لتجرى بمواصفات مماثلة للامتحانات الوطنية بمشاركة 170 الف تلميذ مسجلين بالسنة السادسة بكافة المدارس الابتدائية العمومية والخاصة.وستتولى الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية اعداد مواضيع اختبارات موحدة وطنيا في المواد المعنية وهي العربية والفرنسية والأنقليزية والرياضيات والايقاظ العلمي، وتوجيه استدعاءات للتلاميذ المعنيين.