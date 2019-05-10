استئناف تزويد مدنية بنقردان بمياه الشرب تدريجيا بداية من هذه الليلة

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ، الجمعة، أن مصالحها تعمل على استئناف تزويد مدينة بنقردان تدريجيا بمياه الشرب خلال هذه الليلة .وأوضحت الشركة ، في بلاغ لها، ان حالة اضطراب وانقطاع امدادات مياه الشرب تعود الى عطب طرأ صباح اليوم الجمعة 10 ماي 2019 على قناة رئيسية لجلب المياه باتجاه مدينة بنقردان من ولاية مدنين جراء أشغال تقوم بها مقاولات لفائدة مصالح وزارة التجهيز.