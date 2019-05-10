المنستير: تظاهرات متنوعة ضمن البرنامج الجهوي للاحتفاء باليوم العالمي للأسرة

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- برمجت المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير، بالتنسيق مع الإدارات والهياكل الجهوية والمجتمع المدني، خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 22 ماي الجاري، جملة من التظاهرات الثريّة والمتنوعة، جمعت بين الترفيه والتثقيف وترشيد الاستهلاك والمد التضامني، وذلك ضمن الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 ماي وبرنامج ترشيد الاستهلاك الأسري في شهر رمضان، وفق ما صرح به المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نبيل ميلاد، لمراسلة (وات) بالجهة.وتنتظم في هذا الإطار، اليوم الجمعة، سهرة رمضانية بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيد الهاني بسوسة، وذلك بالإشتراك مع مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيد الهاني وقاعة رياضية خاصة وسلامية السلام بخنيس بولاية المنستير.وتشمل فقرات هذه السهرة عرض سلامية وعروضا في رياضة الشارع، تستهدف الأطفال وأسرهم.ويحتضن فضاء "المازرية" بالمنستير، الراجع بالنظر إلى منظمة التربية والأسرة، يوم 15 ماي الجاري، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، ندوة فكريّة حول "تأثير التواصل الأسري على السلوكيات"، بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، والمندوبيّة الجهويّة للتربية، والمندوبيّة الجهوية لديوان التونسيين بالخارج، والمكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة، والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل، والجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية فرع المنستير.وتم اختيار هذا المحور، بحسب ما بيّنه نبيل ميلاد، بسبب ما تمت ملاحظته من وجود عدّة سلوكيات محفوفة بالمخاطر، ما يستدعي مزيد من التوعية والتثقيف في هذا المجال وتحديد مسؤولية الأسرة في بناء ناشئة متوازنة ومجتمع سليم وتوضيح طرق المرافقة للأبناء من قبل الأولياء، حتى يكونوا شركاء في المنظومة التربوية.وتنظم المندوبيّة أيضا وبالاشتراك مع جمعيّة العمل التنموي والاجتماعي بالوردانين، يوم 15 ماي، سهرة رمضانية فنيّة وتنشيطية مع عرض في الشعر الغنائي يقدّمه محمّد علي العجيلي، وذلك بداية من الساعة التاسعة مساء بالفضاء العائلي "قشيش" بالوردانين من ولاية المنستير.ويحتض السجن المدني بالجهة، سهرة رمضانية تشمل مائدة إفطار لنزلاء السجن وأسرهم تتخللها فقرات تنشيطية، في إطار شراكة تجمع بين كل من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ والسجن المدني منذ سنة 2015، علاوة على مشاركة المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للطفولة في هذه التظاهرة.وأكدالمندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في هذا الصدد على أهمية مثل هذه التظاهرات التنشيطية والثقافية في لم شمل الأسرة وتسهيل إعادة تكيّف السجين اجتماعيا بعد قضائه العقوبة السجنيّة.وخصصت المندوبية، بالاشتراك مع جمعية الرحمة لرعاية كبار السن وفاقدي السند بالمكنين وفرع الكشافة التونسية بالمكنين، سهرة رمضانية لفائدة فاقدي السند يوم الأحد 19 ماي، بمقر الجمعية المذكورة، تشمل مائدة إفطار وفقرة تنشيطية، فضلا عن توزيع مساعدات، على غرار السهرة التي نظمتها مساء أمس الخميس، بمقر الجمعية نفسها، بالاشتراك مع جمعية التنمية بالوردانين.ويختتم البرنامج الجهوي للاحتفاء باليوم العالمي للأسرة، بندوة فكرية حول "ترشيد الاستهلاك الأسري في رمضان"، يوم الإربعاء 22 ماي، بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بمقر جمعية الرحمة لرعاية كبار السن وفاقد السند بالمكنين.يذكر أن هذا البرنامج، انطلق مند يوم السبت 4 ماي الجاري، بتنظيم يوم تنشيطي وصحي لفائدة الأسر بمنطقة بئر الطيّب بمعتمدية جمال، ويتواصل الى غاية 22 من الشهر الحالي.