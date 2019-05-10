الحرباوي: نداء تونس (شق المنستير) يطلب من البرلمان إقالة سفيان طوبال من كتلة النداء ورئاستها

Vendredi 10 Mai 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم حزب حركة نداء تونس (شق المنستير)، منجي الحرباوي، بأنه تم صباح اليوم الجمعة إيداع مراسلة لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، موجهة إلى رئيس المجلس محمد الناصر تتضمن إعلاما بتغييرات في كتلة نداء تونس البرلمانية (تضم حاليا 38 نائبا).
وأوضح الحرباوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، الجمعة، أن هذه التغييرات تأتي تبعا لقرار المكتب السياسي للحزب المنعقد أواخر الأسبوع الماضي، والذي تم خلاله التصويت بالإجماع على إقالة عضو مجلس النواب سفيان طوبال من نداء تونس، بما يفقده عضويته بالكتلة البرلمانية للنداء وبالتالي رئاستها، على حد تعبيره.
كما قرر المكتب السياسي للنداء، وفق الحرباوي، إقالة عضوي مجلس نواب الشعب أنس الحطاب وعبد العزيز القطي ورفتهما من حزب نداء تونس، وهو ما يعني أيضا فقدانهما لعضويتيهما في الكتلة البرلمانية للنداء.
وتضمن الإعلام بالتغييرات الموجه من نداء تونس (شق المنستير) إلى رئيس مجلس نواب الشعب، والممضى من قبل رئيس اللجنة المركزية للحزب محمد حافظ قايد السبسي، دعوة إلى تفعيل هذه القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء في نص الإعلام، أنه "تبعا لقرار المكتب السياسي لنداء تونس المجتمع بتاريخ 30 أفريل المنقضي، إقالة طوبال، فإن المذكور فقد عضويته بالكتلة البرلمانية للنداء، وبالتالي تكليفه برئاستها ولم يعد يمثلها ولا يمثل الحركة، وتحال مهامه مؤقتا إلى نائبه، على أن يتم إعلام مجلس النواب بممثل الحركة ورئيس كتلتها في أقرب الآجال".
ويشار إلى أن الممثل القانوني لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، سفيان طوبال، كان تلقى مراسلة من مصالح وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان تؤكد أنها "قبلت الملف المودع من قبل سفيان طوبال بخصوص المؤتمر الأخير للحزب".
وقال الأمين العام لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، عبد العزيز القطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، تعليقا على ذلك "إن هذه المراسلة ثبتت مخرجات المؤتمر الأخير وكل مؤسسات الحزب، بما فيها الأمانة العامة ومكتبه السياسي ولجنته المركزية وممثله القانوني سفيان طوبال".
يذكر أن حزب حركة نداء تونس، الفائز في انتخابات 2014، انقسم إلى شقين، إثر مؤتمره في أفريل المنقضي، حيث يتزعم سفيان طوبال ما بات يعرف بـ "شق الحمامات"، في حين يتزعم حافظ قايد السبسي ما يعرف بـ "شق المنستير"، وذلك في إشارة إلى مكان استكمال كل طرف لأشغال المؤتمر الأخير.
عهد
وأوضح الحرباوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، الجمعة، أن هذه التغييرات تأتي تبعا لقرار المكتب السياسي للحزب المنعقد أواخر الأسبوع الماضي، والذي تم خلاله التصويت بالإجماع على إقالة عضو مجلس النواب سفيان طوبال من نداء تونس، بما يفقده عضويته بالكتلة البرلمانية للنداء وبالتالي رئاستها، على حد تعبيره.
كما قرر المكتب السياسي للنداء، وفق الحرباوي، إقالة عضوي مجلس نواب الشعب أنس الحطاب وعبد العزيز القطي ورفتهما من حزب نداء تونس، وهو ما يعني أيضا فقدانهما لعضويتيهما في الكتلة البرلمانية للنداء.
وتضمن الإعلام بالتغييرات الموجه من نداء تونس (شق المنستير) إلى رئيس مجلس نواب الشعب، والممضى من قبل رئيس اللجنة المركزية للحزب محمد حافظ قايد السبسي، دعوة إلى تفعيل هذه القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء في نص الإعلام، أنه "تبعا لقرار المكتب السياسي لنداء تونس المجتمع بتاريخ 30 أفريل المنقضي، إقالة طوبال، فإن المذكور فقد عضويته بالكتلة البرلمانية للنداء، وبالتالي تكليفه برئاستها ولم يعد يمثلها ولا يمثل الحركة، وتحال مهامه مؤقتا إلى نائبه، على أن يتم إعلام مجلس النواب بممثل الحركة ورئيس كتلتها في أقرب الآجال".
ويشار إلى أن الممثل القانوني لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، سفيان طوبال، كان تلقى مراسلة من مصالح وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان تؤكد أنها "قبلت الملف المودع من قبل سفيان طوبال بخصوص المؤتمر الأخير للحزب".
وقال الأمين العام لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، عبد العزيز القطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، تعليقا على ذلك "إن هذه المراسلة ثبتت مخرجات المؤتمر الأخير وكل مؤسسات الحزب، بما فيها الأمانة العامة ومكتبه السياسي ولجنته المركزية وممثله القانوني سفيان طوبال".
يذكر أن حزب حركة نداء تونس، الفائز في انتخابات 2014، انقسم إلى شقين، إثر مؤتمره في أفريل المنقضي، حيث يتزعم سفيان طوبال ما بات يعرف بـ "شق الحمامات"، في حين يتزعم حافظ قايد السبسي ما يعرف بـ "شق المنستير"، وذلك في إشارة إلى مكان استكمال كل طرف لأشغال المؤتمر الأخير.
عهد
1 de 1 commentaires pour l'article 182099
En continu
- Hier 23:23 الإعلامي مكّي كربول في ذمّة الله
- Hier 23:13 جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول ليبيا
- Hier 23:08 أرسنال الإنجليزي يتأهل لنهائي ''يوروبا ليغ''
- Hier 22:43 خميّس الجهيناوي يلتقي نظيره الأوروغواياني
- Hier 22:20 فرجاني ساسي صحيّة مع رامز في الشلال
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:15
|03:33
|
26°
|26°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|26°-19
|29°-19
|22°-16
|22°-14
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 56 188) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 54 647) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 357) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 233) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 701) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 633) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 562) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 522) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 800) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 441) عبير موسى امام القضاء
( 38 231) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 429) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 353) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 717) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 940) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 863) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 525) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 877) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 098) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 591) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:mandhouj (France )
Sur: الحرباوي: نداء تونس (شق المنستير) يطلب من البرلمان إقالة سفيان طوبال من كتلة النداء ورئاستها