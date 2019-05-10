مجلس الاعمال التونسي الافريقي يقدم اصدارا ، الاول في تونس، حول مسالك النقل واللوجستيك في افريقيا

Vendredi 10 Mai 2019
وات - أعدّ مركز التفكير بمجلس الاعمال التونسي الافريقي، اصدارا هو الاول من نوعه في تونس، ويحمل عنوان "مسالك النقل واللوجستيك في إفريقيا: آفاق تونسية" ويهدف إلى جعل نفاذ المستثمرين وأصحاب القرار في تونس الى الاسواق الافريقية أكثر وضوحا، وفق ما أفاد به "وات" الكاتب العام للمجلس، أنيس الجزيري.
وينتظر ان ينظم مجلس الاعمال التونسي الافريقي يوم اعلاميا في 31 ماي 2019 للتعريف بهذا الاصدار وتقديم اهم النقاط، وذلك بحضور وزير النقل ووسفراء البلدان الافريقية وكل المتدخلين في المجال اللوجستي، حسب الجزيري.
ويتضمن هذا الإصدار كل المعطيات والاحصاءات والبيانات الاقتصادية اللوجستية المتعلقة بالنقل الدولي البحري 20 بلدا إفريقيا، ضمّنت في شكل دليل، يمكن ان يعتمده المصدرون الراغبون في توسيع أعمالهم التجارية في القارة السّمراء وكذلك أصحاب القرار لضبط خطة استراتيجية حول علاقات التعاون متعددة الاطراف.
وأضاف الجزيري أنّ الكتاب يشمل كل المعلومات حول جلّ الموانىء الرّئيسية الافريقية، اكبرها وعدد الحاويات بها وأنواع البضائع التي تنقلها ومدّة الشحن وسرعة النقل وحتى تكاليف النقل البحري والشحن من ميناء رادس الى هذه الموانئ.
واعتبر ان الطبعة الاولى من هذا المؤلف، تعد اداة لجذب انتباه المستثمرين الدوليين حول فرصة وضع تونس كمركز لوجستي صناعي لأفريقيا.
يشار الى ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي هو عبارة عن منظمة غير حكومية، أسسها متدخلون في القطاع الاقتصادي وشخصيات تونسية بهدف وضع إفريقيا والفاعلين الاقتصادين فيها ضمن اهتمامات الحكومة التونسية.
ويعمل المجلس، ايضا، على تحقيق التقارب بين الدول الإفريقية وتطوير التعاون جنوب/جنوب إضافة الى تحسين تموقع تونس في السوق الافريقية وتقديم مقترحات لتسيير الاستثمار في القارة السمراء.
وينتظر ان ينظم مجلس الاعمال التونسي الافريقي يوم اعلاميا في 31 ماي 2019 للتعريف بهذا الاصدار وتقديم اهم النقاط، وذلك بحضور وزير النقل ووسفراء البلدان الافريقية وكل المتدخلين في المجال اللوجستي، حسب الجزيري.
ويتضمن هذا الإصدار كل المعطيات والاحصاءات والبيانات الاقتصادية اللوجستية المتعلقة بالنقل الدولي البحري 20 بلدا إفريقيا، ضمّنت في شكل دليل، يمكن ان يعتمده المصدرون الراغبون في توسيع أعمالهم التجارية في القارة السّمراء وكذلك أصحاب القرار لضبط خطة استراتيجية حول علاقات التعاون متعددة الاطراف.
وأضاف الجزيري أنّ الكتاب يشمل كل المعلومات حول جلّ الموانىء الرّئيسية الافريقية، اكبرها وعدد الحاويات بها وأنواع البضائع التي تنقلها ومدّة الشحن وسرعة النقل وحتى تكاليف النقل البحري والشحن من ميناء رادس الى هذه الموانئ.
واعتبر ان الطبعة الاولى من هذا المؤلف، تعد اداة لجذب انتباه المستثمرين الدوليين حول فرصة وضع تونس كمركز لوجستي صناعي لأفريقيا.
يشار الى ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي هو عبارة عن منظمة غير حكومية، أسسها متدخلون في القطاع الاقتصادي وشخصيات تونسية بهدف وضع إفريقيا والفاعلين الاقتصادين فيها ضمن اهتمامات الحكومة التونسية.
ويعمل المجلس، ايضا، على تحقيق التقارب بين الدول الإفريقية وتطوير التعاون جنوب/جنوب إضافة الى تحسين تموقع تونس في السوق الافريقية وتقديم مقترحات لتسيير الاستثمار في القارة السمراء.
En continu
- Hier 23:13 جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول ليبيا
- Hier 23:08 أرسنال الإنجليزي يتأهل لنهائي ''يوروبا ليغ''
- Hier 22:43 خميّس الجهيناوي يلتقي نظيره الأوروغواياني
- Hier 22:20 فرجاني ساسي صحيّة مع رامز في الشلال
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:15
|03:33
|
27°
|27°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|27°-19
|29°-19
|22°-16
|22°-14
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 56 200) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 55 474) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 379) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 241) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 714) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 636) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 567) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 527) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 804) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 443) عبير موسى امام القضاء
( 38 233) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 473) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 368) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 718) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 039) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 864) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 549) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 879) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 110) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 30 103) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: يوسف الشاهد يرد على عبد العزيز القطي: خليني نمشي نتسحّر أحسن