مجلس الاعمال التونسي الافريقي يقدم اصدارا ، الاول في تونس، حول مسالك النقل واللوجستيك في افريقيا

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- أعدّ مركز التفكير بمجلس الاعمال التونسي الافريقي، اصدارا هو الاول من نوعه في تونس، ويحمل عنوان "مسالك النقل واللوجستيك في إفريقيا: آفاق تونسية" ويهدف إلى جعل نفاذ المستثمرين وأصحاب القرار في تونس الى الاسواق الافريقية أكثر وضوحا، وفق ما أفاد به "وات" الكاتب العام للمجلس، أنيس الجزيري.وينتظر ان ينظم مجلس الاعمال التونسي الافريقي يوم اعلاميا في 31 ماي 2019 للتعريف بهذا الاصدار وتقديم اهم النقاط، وذلك بحضور وزير النقل ووسفراء البلدان الافريقية وكل المتدخلين في المجال اللوجستي، حسب الجزيري.ويتضمن هذا الإصدار كل المعطيات والاحصاءات والبيانات الاقتصادية اللوجستية المتعلقة بالنقل الدولي البحري 20 بلدا إفريقيا، ضمّنت في شكل دليل، يمكن ان يعتمده المصدرون الراغبون في توسيع أعمالهم التجارية في القارة السّمراء وكذلك أصحاب القرار لضبط خطة استراتيجية حول علاقات التعاون متعددة الاطراف.وأضاف الجزيري أنّ الكتاب يشمل كل المعلومات حول جلّ الموانىء الرّئيسية الافريقية، اكبرها وعدد الحاويات بها وأنواع البضائع التي تنقلها ومدّة الشحن وسرعة النقل وحتى تكاليف النقل البحري والشحن من ميناء رادس الى هذه الموانئ.واعتبر ان الطبعة الاولى من هذا المؤلف، تعد اداة لجذب انتباه المستثمرين الدوليين حول فرصة وضع تونس كمركز لوجستي صناعي لأفريقيا.يشار الى ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي هو عبارة عن منظمة غير حكومية، أسسها متدخلون في القطاع الاقتصادي وشخصيات تونسية بهدف وضع إفريقيا والفاعلين الاقتصادين فيها ضمن اهتمامات الحكومة التونسية.ويعمل المجلس، ايضا، على تحقيق التقارب بين الدول الإفريقية وتطوير التعاون جنوب/جنوب إضافة الى تحسين تموقع تونس في السوق الافريقية وتقديم مقترحات لتسيير الاستثمار في القارة السمراء.