المنستير: تقدم مشاريع المحافظة على المياه والتربة

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- سجل تنفيذ مشاريع المحافظة على المياه والتربة بولاية المنستير تقدما بنسب متفاوتة وصلت الى 65 في المائة، مع إعادة طلب العروض لمشروعين بعد نقض المقاول لتعهداته، وفق ما أفاد به رئيس دائرة المحافظة على المياه والتربة بقسم التشجير وحماية الأراضي (الراجع بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية) عبد اللطيف الرابحي.وتقدم انجاز مشروع تهيئة وترميم الأراضي الفلاحية على مستوى 80 هك من الأراضي موزعة بين معتمديتي زرمدين وبني حسان بنسبة 65 في المائة وباعتماد قدره 122ر411 ألف دينار، وينتظر استكمال هذه الأشغال في غضون شهر أو شهر ونصف.وبلغت أشغال تهيئة الحوض الساكب بوادي الكِلْتة بمعتمدية الوردانين بولاية المنستير نسبة 52 في المائة وبكلفة 486 ألف دينار، في حين كانت نسبة تنفيذ مشروع صيانة وترميم المصاطب الميكانيكية على مستوى 400 هك بمعتمديتي جمال والوردانين 10 في المائة وبكلفة 183 ألف دينار، ومن شأن هذا المشروع المحافظة على الأراضي الفلاحية والمساهمة في حماية مدينة جمال من الفيضانات.وافاد الرابحي بشأن انجاز المنشأة المائية في عميرة حاتم بمعتمدية بني حسان، أنّه ينتظر استكمال الأشغال في شهر أوت المقبل بكلفة جملية بلغت 95 ألف دينار، واوضح أنّ هذا المشروع سيساهم في حماية منطقة سكنية من الانجراف ومن الفيضانات.وبين انه أعيد طلب العروض بالنسبة إلى كلّ من مشروع اصلاح مجرى وادي عميرة التوازرة بمعتمدية المكنين (بكلفة 620ر116 ألف دينار)، ومشروع تهيئة الأراضي المرممة بفتحات مبنية (بكلفة 174 ألف دينار) ويستهدف هذا المشروع المحافظة على الأراضي الفلاحية بالجهة خاصة التي تعرضت إلى أضرار خلال الفيضانات المسجلة سنة 2016، حسب ذات المصدر.وتبلغ الميزانية المخصصة لمشاريع المحافظة على المياه والتربة بولاية المنستير خلال السنة الجارية 3ر1 مليون دينار، مقابل 390ر1 مليون دينار سنة 2018، ويقع سنويا تشغيل حوالي 250 عاملا في حضائر انجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة بالجهة، وفق الرابحي.