Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Awal-Hamsa  

هيئة الحقيقة والكرامة تشرع اليوم في تسليم أرشيفها إلى مقر مؤسسة الأرشيف الوطني

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - تشرع هيئة الحقيقة والكرامة اليوم في تسليم أرشيفها إلى مقر مؤسسة الأرشيف الوطني بإشراف رئاسة الحكومة.

وأكدت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة أن الهيئة تتواصل حاليا مع رئاسة الحكومة حول آليات التسلم والتسليم، مشددة على إنهاء أعمال الهيئة بحلول 31 ماي الجاري بعد تسليم آخر ضحية قرار جبر ضرره.


  
  
     
  
cadre-d15d1952fef9cedb495075e8efa243dc-2019-05-10 10:24:19






0 de 0 commentaires pour l'article 182083



En continu

الجمعة 10 ماي 2019 | 5 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:17 16:04 12:23 05:15 03:33
26°
 28° % 36 :الرطــوبة
تونــس 19°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
28°-1929°-1922°-1521°-1521°-14
  • Avoirs en devises
    12983,8

  • (9 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34954 DT        1$ =2,99775 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 mai)   579,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557485044|182083 490|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires