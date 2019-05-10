هيئة الحقيقة والكرامة تشرع اليوم في تسليم أرشيفها إلى مقر مؤسسة الأرشيف الوطني

Vendredi 10 Mai 2019



باب نات

- تشرع هيئة الحقيقة والكرامة اليوم في تسليم أرشيفها إلى مقر مؤسسة الأرشيف الوطني بإشراف رئاسة الحكومة.وأكدت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة أن الهيئة تتواصل حاليا مع رئاسة الحكومة حول آليات التسلم والتسليم، مشددة على إنهاء أعمال الهيئة بحلول 31 ماي الجاري بعد تسليم آخر ضحية قرار جبر ضرره.