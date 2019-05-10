وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسوّي وضعية عقارات دولية فلاحية تمسح 1238 هكتارا

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - صادق مجلس الوزراء مؤخرا على أوامر مشاريع قدمها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ،الهادي الماكني، تخص قائمة المنتفعين ببرنامج تسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحيـة.
وتتعلق هذه الأوامر بتسوية وضعية قرابة 1238 هكتارا منها 319 هكتارا كائنة بولايات بنزرت وجندوبة والمنستير ومنوبة و919 هكتارا أخرى كائنة بولايات الكاف وسليانة وباجة وزغوان ومنوبة وصفاقس وأريانة وذلك عن طريق البيع بالمراكنة بهدف المساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاحين الذين تحوزوا على هذه العقارات بـ"حسن نيّة" قبل 1995 وبقيت دون سند ملكية.
وتدعو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كل من يهمه الأمر إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة على قائمة هؤلاء المعنيين بالتسوية.
وتتعلق هذه الأوامر بتسوية وضعية قرابة 1238 هكتارا منها 319 هكتارا كائنة بولايات بنزرت وجندوبة والمنستير ومنوبة و919 هكتارا أخرى كائنة بولايات الكاف وسليانة وباجة وزغوان ومنوبة وصفاقس وأريانة وذلك عن طريق البيع بالمراكنة بهدف المساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاحين الذين تحوزوا على هذه العقارات بـ"حسن نيّة" قبل 1995 وبقيت دون سند ملكية.
وتدعو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كل من يهمه الأمر إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة على قائمة هؤلاء المعنيين بالتسوية.
En continu
- Hier 23:23 الإعلامي مكّي كربول في ذمّة الله
- Hier 23:13 جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول ليبيا
- Hier 23:08 أرسنال الإنجليزي يتأهل لنهائي ''يوروبا ليغ''
- Hier 22:43 خميّس الجهيناوي يلتقي نظيره الأوروغواياني
- Hier 22:20 فرجاني ساسي صحيّة مع رامز في الشلال
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:15
|03:33
|
26°
|28°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|28°-19
|29°-19
|22°-15
|21°-15
|21°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 56 173) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 53 818) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 352) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 227) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 692) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 622) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 561) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 516) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 796) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 437) عبير موسى امام القضاء
( 38 225) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 392) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 338) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 714) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 890) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 862) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 501) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 864) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 098) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 579) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:AlHawa (Germany )
Sur: على المباشر، سمير العقربي يشتم مخرج مسلسل النوبة عبد الحميد بوشناق ويتفوّه بكلام بذيء