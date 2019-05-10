سليانة: سفير ألمانيا بتونس يشرف على إمضاء بروتوكول تسليم معدات وتجهيزات لمستودع حفظ التلاقيح الطبية

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- اشرف سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس اندرياس رينكيه ظهر اليوم الخميس على إمضاء بروتوكول لتسليم معدات وتجهيزات لمستودع حفظ التلاقيح الطبية، الذي يندرج في إطار مشروع "المبادرة من أجل التنمية الجهوية"، الممول من طرف وكالة التعاون الالماني (المكلفة بمهمة انتقاء المشاريع و تنفيذها).افاد السفير الالماني لمراسلة (وات) بالجهة أن زيارته اليوم "هي الرابعة للولاية" وأضاف ان المشروع "انطلق منذ سنة 2018 ليندرج ضمن 7 مشاريع صحية وتربوية بكلفة جملية قدرت بحوالي 547ر783 الف دينار".من جهته، ذكر المدير الجهوي للصحة عادل الحدادي لمراسلة(وات) ان "ثلاثة مشاريع صحية تندرج في اطار مشروع المبادرة من اجل التنمية الجهوية، من بينها مركز تخزين التلاقيح بمركز الصحة الاساسية بحي الصلاح بسليانة المدينة بقيمة 386ر115 الف دينار"، واشار إلى "أهمية المشروع في الحفاظ على صحة المولود والرعاية به".وبخصوص المشروعين الآخرين (في طورالانجاز)، قال الحدادي انه "تم رصد 507ر133 الف دينار لتهيئة مركز الصحة الأساسية بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب، بالاضافة الى تدعيمه بتجهيزات طبية متطورة على غرار الكشف عن حالة المولود قبل الانجاب قصد العناية بصحته وصحة الحوامل، فضلا عن رصد 567ر125 الف دينار لتوسعة مركز الصحة الأساسية بعمادة المنصورة الجنوبية من معتمدية كسرى".وافاد المدير الجهوي للتنمية من جهته مراسلة (وات) بالجهة ان "مشروع المبادرة من اجل التنمية الجهوية، يندرج ضمن اتفاقية مبرمة بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ووكالة التعاون الالماني، وهو ينقسم الى 3 مراحل، شملت الاولى تسليم معدات للتخطيط عن القلب ومركز لتخزين التلاقيح بمركز الصحة الاساسية حي الصلاح وحملة حول التقصي المبكر لمرض سرطان الثدي، وشملت المرحلة الثانية قطاع التربية وتمثلت في رصد 59ر324 الف دينار لبناء 2 مطاعم مدرسية بكل من منطقتي بوعبد الله والذواودة بمعتمدية كسرى للحد من تغيب تلاميذ المناطق النائية" وفق قوله.واضاف ان لجنة قيادة المشروع رصدت في مرحلة ثالثة 250ر448 الف دينار لانجاز مركب للأطفال والشباب (ملعب مصغر لكرة القدم ونادي شباب وروضة للاطفال وتجهيزات) بمنطقة الاقصاب بتمويل مشترك بين وكالة التعاون الالماني والمجلس الجهوي والمندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن، خاصة ان 32 بالمائة من متساكني المنطقة لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة، يشكون انعدام مواطن الترفيه".و للإحاطة بالعائلات المعوزة والمرأة الريفية جنوب ولاية سليانة، قررت لجنة قيادة مشروع المبادرة تمويل 30 عائلة معوزة اغلبهم نساء ربات بيوت بعمادة الحبابسة من معتمدية الروحية بمشاريع صغرى بكلفة 150 الف دينار بتمويل من وكالة التعاون الفني الألماني.يذكر ان لقاء الامضاء والتسليم، حضره كل من سفير المانيا وممثلين عن وكالة التعاون الفني الالماني (giz) والمدير الجهوي للصحة ووالي الجهة والمدير الجهوي للتنمية ورئيس بلدية سليانة المدينة.