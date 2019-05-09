الجهيناوي يلتقي رئيسة مجلس النواب بالأوروغواي

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - مثل دور الدبلوماسية البرلمانية في مزيد تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين تونس والأوروغواي، أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يوم 08 ماي 2019 مع السيّدة Cecilia Bottino رئيسة مجلس النواب بالأوروغواي.
واستعرض وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي المراحل التي قطعتها تونس على درب الإنتقال الديمقراطي وما أنجزته من خطوات هامة في هذا الخصوص على غرار سن دستور جديد يكرس قيم الحرية والديمقراطية ونجاح تونس في تنظيم إنتخابات تشريعية ورئاسية سنة 2014.
وذكّر الوزير في هذا السياق بالتزام تونس بتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، مشيرا إلى تطور تجربة بلادنا وتفرّدها في مجال الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
كما قدّم وزير الخارجية لمحة عن أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعة التي قامت بها الحكومة التونسية لإنجاح الانتقال الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية والاجتماعية الراهنة.
ومن جانبها، أشادت رئيسة مجلس النواب بالخطوات التي حققتها بلادنا على درب ترسيخ الديمقراطية وأبدت إعجابها بالمكاسب التي تحققت لفائدة المرأة التونسية، مؤكّدة تطلّعها، باعتبارها مناضلة بارزة في حقل الدفاع عن حقوق المرأة في بلدها، إلى زيارة تونس التي تشكّل نموذجا يحتذى في العالم العربي للاطلاع عن كثب على نشاط نظيراتها بالبرلمان التونسي وعلى دور منظمات المجتمع المدني والحركة النسوية ببلادنا.
واستعرض وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي المراحل التي قطعتها تونس على درب الإنتقال الديمقراطي وما أنجزته من خطوات هامة في هذا الخصوص على غرار سن دستور جديد يكرس قيم الحرية والديمقراطية ونجاح تونس في تنظيم إنتخابات تشريعية ورئاسية سنة 2014.
وذكّر الوزير في هذا السياق بالتزام تونس بتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، مشيرا إلى تطور تجربة بلادنا وتفرّدها في مجال الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
كما قدّم وزير الخارجية لمحة عن أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعة التي قامت بها الحكومة التونسية لإنجاح الانتقال الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية والاجتماعية الراهنة.
ومن جانبها، أشادت رئيسة مجلس النواب بالخطوات التي حققتها بلادنا على درب ترسيخ الديمقراطية وأبدت إعجابها بالمكاسب التي تحققت لفائدة المرأة التونسية، مؤكّدة تطلّعها، باعتبارها مناضلة بارزة في حقل الدفاع عن حقوق المرأة في بلدها، إلى زيارة تونس التي تشكّل نموذجا يحتذى في العالم العربي للاطلاع عن كثب على نشاط نظيراتها بالبرلمان التونسي وعلى دور منظمات المجتمع المدني والحركة النسوية ببلادنا.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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