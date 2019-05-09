خميّس الجهيناوي يلتقي نظيره الأوروغواياني

Jeudi 09 Mai 2019



باب نات

- في إطار الزيارة الرسمية التي أدّاها إلى الأوروغواي يوم 08 ماي 2019 والتي تعتبر أول زيارة لوزير خارجية تونسي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد سنة 1965، أجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي لقاء مع نظيره Rodolfo Nin Novoa تناول سبل مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.ونوّه الجهيناوي وفق بلاغ لوزارة الخارجية بالمستوى المتميّز للعلاقات السياسية بين تونس والأوروغواي والتي تمثل أرضية ملائمة لمزيد دفع علاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاته، مؤكدا على أهميّة التسريع بوضع الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين بما يمكّن من تطوير الشراكة لا سيّما في ميادين الفلاحة والصناعات الغذائية وتكنولوجيات الاتصال والتربية في ضوء الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة من الجانبين.وحث خميس الجهيناوي الشركات الأوروغوايانية ورجال الأعمال إلى المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المقامة في تونس لدعم التواصل مع نظرائهم التونسيين وإقامة مشاريع مشتركة وتطوير المبادلات التجارية، داعيا الأوروغواي إلى دعم تونس في المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق التبادل الحرّ مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية.من جانبه عبّر الوزير الأوروغواياني عن استعداد بلاده للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين الصديقين وتبادل الخبرات مع تونس خاصّة في المجالات التي تملك فيها الأوروغواي تجربة رائدة على غرار تعصير البرامج التربوية وتطوير البرمجيات وتحسين جودة الخدمات السياحية.ومثّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجدّد الجانبان حرصهما على تدعيم التشاور السياسي بين البلدين على المستوى متعدّد الأطراف في أفق استعداد بلادنا للترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.