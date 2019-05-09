زغوان: القضاء يصدر حكما عاجلا بالسجن في حق المعتدين على عون المراقبة

Jeudi 09 Mai 2019



باب نات

- اصدر القضاء التونسي اليوم حكما بالسجن ضد تاجر للمواد الغذائية بمنطقة الناضور من ولاية زغوان بعد ادانته بالعنف الشديد ضد احد اعوان المراقبة الاقتصادية أول أيام رمضان.و قال نوفل العلوي المدير الجهوي للتجارة بزغوان ان الجهات القضائية تفاعلت بشكل فوري مع قضية الاعتداء ضد عون المراقبة اثناء تأديته لمهمة تفقد رسمية و التي تورط فيها تاجر مواد غذائية بالناضور و احد اصدقائه ،مضيفا ان الحكم يقضي بسجن كل منهما لمدة سنة.و شدد العلوي على ان الاعتداءات المتكررة التي تطال اعوان المراقبة الاقتصادية يجب صدها و معاقبة مرتكبيها بمثل هذه السرعة في الحكم و انفاذ القانون....