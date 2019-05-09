زغوان: القضاء يصدر حكما عاجلا بالسجن في حق المعتدين على عون المراقبة

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - اصدر القضاء التونسي اليوم حكما بالسجن ضد تاجر للمواد الغذائية بمنطقة الناضور من ولاية زغوان بعد ادانته بالعنف الشديد ضد احد اعوان المراقبة الاقتصادية أول أيام رمضان.
و قال نوفل العلوي المدير الجهوي للتجارة بزغوان ان الجهات القضائية تفاعلت بشكل فوري مع قضية الاعتداء ضد عون المراقبة اثناء تأديته لمهمة تفقد رسمية و التي تورط فيها تاجر مواد غذائية بالناضور و احد اصدقائه ،مضيفا ان الحكم يقضي بسجن كل منهما لمدة سنة.
و شدد العلوي على ان الاعتداءات المتكررة التي تطال اعوان المراقبة الاقتصادية يجب صدها و معاقبة مرتكبيها بمثل هذه السرعة في الحكم و انفاذ القانون....
و قال نوفل العلوي المدير الجهوي للتجارة بزغوان ان الجهات القضائية تفاعلت بشكل فوري مع قضية الاعتداء ضد عون المراقبة اثناء تأديته لمهمة تفقد رسمية و التي تورط فيها تاجر مواد غذائية بالناضور و احد اصدقائه ،مضيفا ان الحكم يقضي بسجن كل منهما لمدة سنة.
و شدد العلوي على ان الاعتداءات المتكررة التي تطال اعوان المراقبة الاقتصادية يجب صدها و معاقبة مرتكبيها بمثل هذه السرعة في الحكم و انفاذ القانون....
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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