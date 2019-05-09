''مخابر ترياق'' تحصل على قرض بقيمة 7ر11 مليون دينار من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية

Jeudi 09 Mai 2019



وات

- قرر كل من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي دعم مخابر "ترياق" التونسية الخاصة الناشطة في مجال صناعة الادوية، وفق بلاغ أصدره البنك، الخميس.وتتلقى مخابر "ترياق"، تبعا لذلك، دعما ماليا وتقنيا لتعزيز قدرتها التنافسية عبر اسنادها قرضا من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بقيمة 7ر11 مليون دينار (ما يعادل 4ر3 مليون أورو) وخدمات للمساعدة التقنية علاوة على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5ر0 مليون أورو تندرج في إطار برنامج خاص بتعزيز سلاسل القيمة والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنطقة.وستقوم "ترياق" باستثمار مواردها لاقتناء معدات جديدة قصد توسيع أنشطتها في مجال أجهزة الاستنشاق لمرضى الربو وبخاخات المساحيق الجافة والأدوية المبتكرة الأخرى لتوفير أدوية ضرورية للمرضى بأسعار معقولة، وفق المؤسسة المالية الأوروبية.وفي إطار برنامج "بلو ريبون" للبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية المخصص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات الإمكانات الهامة، سيتم مرافقة مخابر "ترياق"، أيضا، لتحسين تقاريرها المالية من خلال اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتحسين المحاسبة التحليلية، إضافة إلى تحسين ممارسات الصحة والسلامة داخل الشركة حتى تتمكن من الحصول على شهادة ISO 45001.وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يتيح البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الامكانية للشركات المؤهلة للتمتع بالمنح والخدمات الاستشارية للقيام باستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة منها الصناعات الغذائية والصناعات المعملية والخدمات واللوجستية والتوزيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأوضح رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، سوما تشكرابارتى، قائلا "نحن سعداء بشراكتنا مع "ترياق"، باعتبارها المؤسسة التونسية الأولى المنضوية ضمن برنامج "بلو ريبون"، كما تعد هذه المرة الأولى التي يمول فيها البنك شركة خاصة غير مالية بالعملة المحلية في تونس".وأضاف تشاكرابارتي أن هذا التمويل هو الأول الذي يوجههه البنك لقطاع صناعة الأدوية في البلاد.وأوضح المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع، كريستيان دانيلسون، من جهته، أن "هذه الشراكة الجديدة مع "ترياق" تبرهن إيفاء أوروبا بالتزاماتها تجاه الشركات ذات القدرة التنافسية العالية وامكانية تعزيز مكانة تونس في البحث والتطوير والابتكار على المستوى العالمي.وتأسست مخابر "ترياق"، التي يقع مقرها في تونس العاصمة، سنة 1996.وتقوم هذه الشركة، التي تمتلكها عائلة الكيلاني، بتصنيع الأدوية المرخصة لفائدة أهم شركات الأدوية متعددة الجنسيات الى جانب تصنيع أدويتها الجنيسة وبيعها في السوق المحلية والعالمية.وانخرطت "ترياق"، من خلال تركيز أول وحدة صناعية في الكامرون سنة 2015، في تطوير التكامل الإقليمي في إفريقيا الذي يعد محورا رئيسيا لصناعة الأدوية ذات الجودة العالية.ويشير البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية إلى استثمار أكثر من 850 مليون أورو، منذ انطلاق نشاطه في تونس سنة 2012.الى جانب تقديمه مساعدات تقنية لحوالي 800 مؤسسة صغرى ومتوسطة.