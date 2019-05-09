أريانة: الكشف عن هوية المتورّطين في عملية سرقة منزل عضو البرلمان أنس الحطاب

Jeudi 09 Mai 2019
وات - تمكّنت فرق الشرطة العدلية والوحدات الأمنية بمركز حي النصر من ولاية اريانة اليوم الخميس من إماطة اللثام عن عملية السرقة التي تعرّض لها منزل عضو البرلمان أنس الحطاب بمنطقة النصر1 يوم الثلاثاء الماضي والكشف عن المتورّطين فيها وفق ما أفادت به مصادر أمنية مراسلة (وات).
وأكدت ذات المصادر تورّط ابنة المعينة المنزلية التي تعمل بمنزل النائب وصديقها وهو من ذوي السوابق العدلية ومفتّش عنه ويقطن بحي البساتين في منطقة المنيهلة حيث قامت الفتاة وهي قاصر بتيسير عملية دخوله الى المنزل ليلا ليستولي على حقيبة يدوية للنائبة تحتوي على مبلغ مالي هام واوراقها الشخصية وبعض قطع المصوغ دون أن يتمكّن من إتمام عملية السرقة لتفطّن أصحاب المنزل له.
وقد تم الاحتفاظ بالفتاة فيما لا يزال شريكها في حالة فرار، وفق نفس المصادر.
وأكدت ذات المصادر تورّط ابنة المعينة المنزلية التي تعمل بمنزل النائب وصديقها وهو من ذوي السوابق العدلية ومفتّش عنه ويقطن بحي البساتين في منطقة المنيهلة حيث قامت الفتاة وهي قاصر بتيسير عملية دخوله الى المنزل ليلا ليستولي على حقيبة يدوية للنائبة تحتوي على مبلغ مالي هام واوراقها الشخصية وبعض قطع المصوغ دون أن يتمكّن من إتمام عملية السرقة لتفطّن أصحاب المنزل له.
وقد تم الاحتفاظ بالفتاة فيما لا يزال شريكها في حالة فرار، وفق نفس المصادر.
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Par:LEDOYEN ( )
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