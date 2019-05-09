وزير السياحة يتعهد بإنشاء ''ترامواي'' يربط بين طبرقة وتونس عبر ماطر

Jeudi 09 Mai 2019
وات - أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، الخميس خلال زيارته لولاية جندوبة، عن سعي الحكومة الى تركيز "ترامواي" يربط بين تونس و طبرقة عبر ماطر ونفزة وذلك لتأمين وصول السواح والمسافرين إلى الجهة وتنشيط الخدمات السياحية بشواطئ باجة وجندوبة وأحياء الخط الحديدي المتوقف عن العمل منذ عشرات السنين .
وذكر أن ولاية جندوبة تمتلك مدخرات سياحية هامة لازالت خارج دائرة الاستغلال وان الدولة وعدد من رجال الأعمال المحليين والأجانب أعربوا عن استعدادهم للاستثمار وبعث مراكز تجارية وطبية ورياضية وسياحية وثقافية قادرة على ان تحول مدينتي طبرقة وعين دراهم الى قطب سياحي جاذب ودائم يقطع مع الموسمية ويعزز تنوع المنتجات السياحية المتوفرة .
وأضاف ان الدولة بصدد إعادة فتح الوحدات السياحية المغلقة ، معتبرا أن استمرار غلق الوحدات السياحية ساهم في نفور اصحاب وكالات الأسفار والسواح وحال دون قدرة الجهة على استيعاب الوافدين في أوقات الذروة ومقترحا تحويل العملة الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم إلى مساهمين في هذه الوحدات.
وتعهد الطرابلسي، خلال لقائه أعضاء جمعية جندوبة 2050 والتي تعتزم بعث سلسلة من المشاريع، توفير شركاء وفاعلين اقتصاديين لاسيما وان العرض الذي قدمه رئيس الجمعية فوزي الدريسي قادر وفق تقديرات اولية على تشغيل الاف العمال والاطارات.
وذكر أن ولاية جندوبة تمتلك مدخرات سياحية هامة لازالت خارج دائرة الاستغلال وان الدولة وعدد من رجال الأعمال المحليين والأجانب أعربوا عن استعدادهم للاستثمار وبعث مراكز تجارية وطبية ورياضية وسياحية وثقافية قادرة على ان تحول مدينتي طبرقة وعين دراهم الى قطب سياحي جاذب ودائم يقطع مع الموسمية ويعزز تنوع المنتجات السياحية المتوفرة .
وأضاف ان الدولة بصدد إعادة فتح الوحدات السياحية المغلقة ، معتبرا أن استمرار غلق الوحدات السياحية ساهم في نفور اصحاب وكالات الأسفار والسواح وحال دون قدرة الجهة على استيعاب الوافدين في أوقات الذروة ومقترحا تحويل العملة الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم إلى مساهمين في هذه الوحدات.
وتعهد الطرابلسي، خلال لقائه أعضاء جمعية جندوبة 2050 والتي تعتزم بعث سلسلة من المشاريع، توفير شركاء وفاعلين اقتصاديين لاسيما وان العرض الذي قدمه رئيس الجمعية فوزي الدريسي قادر وفق تقديرات اولية على تشغيل الاف العمال والاطارات.
En continu
- Hier 23:28 متى يقرأ للشعب حساب !
- Hier 23:20 فرنسا توافق على صفقة أسلحة جديدة للسعودية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:16
|03:35
|
24°
|22°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|22°-15
|28°-18
|29°-19
|22°-15
|21°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 56 142) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 329) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 51 997) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 49 213) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 649) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 606) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 553) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 505) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 785) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 431) عبير موسى امام القضاء
( 38 208) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 356) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 296) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 704) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 856) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 741) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 283) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 836) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 091) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 572) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:LEDOYEN ( )
Sur: الهايكا تنذر قناتي نسمة والزيتونة واذاعة القرآن الكريم بالتوقف الفوري عن البث قبل حجز المعدات