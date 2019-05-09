وزير السياحة يتعهد بإنشاء ''ترامواي'' يربط بين طبرقة وتونس عبر ماطر

Jeudi 09 Mai 2019



وات

- أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، الخميس خلال زيارته لولاية جندوبة، عن سعي الحكومة الى تركيز "ترامواي" يربط بين تونس و طبرقة عبر ماطر ونفزة وذلك لتأمين وصول السواح والمسافرين إلى الجهة وتنشيط الخدمات السياحية بشواطئ باجة وجندوبة وأحياء الخط الحديدي المتوقف عن العمل منذ عشرات السنين .وذكر أن ولاية جندوبة تمتلك مدخرات سياحية هامة لازالت خارج دائرة الاستغلال وان الدولة وعدد من رجال الأعمال المحليين والأجانب أعربوا عن استعدادهم للاستثمار وبعث مراكز تجارية وطبية ورياضية وسياحية وثقافية قادرة على ان تحول مدينتي طبرقة وعين دراهم الى قطب سياحي جاذب ودائم يقطع مع الموسمية ويعزز تنوع المنتجات السياحية المتوفرة .وأضاف ان الدولة بصدد إعادة فتح الوحدات السياحية المغلقة ، معتبرا أن استمرار غلق الوحدات السياحية ساهم في نفور اصحاب وكالات الأسفار والسواح وحال دون قدرة الجهة على استيعاب الوافدين في أوقات الذروة ومقترحا تحويل العملة الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم إلى مساهمين في هذه الوحدات.وتعهد الطرابلسي، خلال لقائه أعضاء جمعية جندوبة 2050 والتي تعتزم بعث سلسلة من المشاريع، توفير شركاء وفاعلين اقتصاديين لاسيما وان العرض الذي قدمه رئيس الجمعية فوزي الدريسي قادر وفق تقديرات اولية على تشغيل الاف العمال والاطارات.