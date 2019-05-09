بطولة الرابطة الاولى :برنامج مباريات الجولة الثانية و العشرين

Jeudi 09 Mai 2019
وات - اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برمجة مباريات الجولة الثانية والعشرين (22) لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم السبت 18 ماي الجاري.
وستدور المقابلات انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال حسب البرنامج التالي.
الملعب الاولمبي برادس - النادي الافريقي - اتحاد تطاوين
ملعب الهادي النيفر بباردو - الملعب التونسي - النادي البنزرتي
ملعب حمام الانف - نادي حمام الانف- النادي الصفاقسي
اولمبي سوسة - النجم الساحلي - الترجي الرياضي
ملعب بن جنات بالمنستير - الاتحاد المنستيري- مستقبل قابس
ملعب حمدة العواني بالقيروان - شبيبة القيروان - نجم المتلوي
ملعب قابس - الملعب القابسي - اتحاد بن قردان .
وستدور المقابلات انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال حسب البرنامج التالي.
الملعب الاولمبي برادس - النادي الافريقي - اتحاد تطاوين
ملعب الهادي النيفر بباردو - الملعب التونسي - النادي البنزرتي
ملعب حمام الانف - نادي حمام الانف- النادي الصفاقسي
اولمبي سوسة - النجم الساحلي - الترجي الرياضي
ملعب بن جنات بالمنستير - الاتحاد المنستيري- مستقبل قابس
ملعب حمدة العواني بالقيروان - شبيبة القيروان - نجم المتلوي
ملعب قابس - الملعب القابسي - اتحاد بن قردان .
En continu
- Hier 23:28 متى يقرأ للشعب حساب !
- Hier 23:20 فرنسا توافق على صفقة أسلحة جديدة للسعودية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:16
|03:35
|
24°
|22°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|22°-15
|28°-18
|29°-19
|22°-15
|21°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 56 142) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 329) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 51 997) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 49 213) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 649) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 606) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 553) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 505) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 785) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 431) عبير موسى امام القضاء
( 38 208) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 356) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 296) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 704) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 856) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 741) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 283) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 836) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 091) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 572) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:LEDOYEN ( )
Sur: الهايكا تنذر قناتي نسمة والزيتونة واذاعة القرآن الكريم بالتوقف الفوري عن البث قبل حجز المعدات