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بطولة الرابطة الاولى :برنامج مباريات الجولة الثانية و العشرين

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
وات - اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برمجة مباريات الجولة الثانية والعشرين (22) لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم السبت 18 ماي الجاري.

وستدور المقابلات انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال حسب البرنامج التالي.


الملعب الاولمبي برادس - النادي الافريقي - اتحاد تطاوين
ملعب الهادي النيفر بباردو - الملعب التونسي - النادي البنزرتي
ملعب حمام الانف - نادي حمام الانف- النادي الصفاقسي
اولمبي سوسة - النجم الساحلي - الترجي الرياضي
ملعب بن جنات بالمنستير - الاتحاد المنستيري- مستقبل قابس
ملعب حمدة العواني بالقيروان - شبيبة القيروان - نجم المتلوي
ملعب قابس - الملعب القابسي - اتحاد بن قردان .

  
  
     
  
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