بطولة الرابطة الاولى :برنامج مباريات الجولة الثانية و العشرين

Jeudi 09 Mai 2019



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- اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برمجة مباريات الجولة الثانية والعشرين (22) لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم السبت 18 ماي الجاري.وستدور المقابلات انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال حسب البرنامج التالي.الملعب الاولمبي برادس - النادي الافريقي - اتحاد تطاوينملعب الهادي النيفر بباردو - الملعب التونسي - النادي البنزرتيملعب حمام الانف - نادي حمام الانف- النادي الصفاقسياولمبي سوسة - النجم الساحلي - الترجي الرياضيملعب بن جنات بالمنستير - الاتحاد المنستيري- مستقبل قابسملعب حمدة العواني بالقيروان - شبيبة القيروان - نجم المتلويملعب قابس - الملعب القابسي - اتحاد بن قردان .