مجلس التحاليل الاقتصادية يقترح ميثاقا شاملا للتنافسية ومخططا للدينار

Jeudi 09 Mai 2019



وات

- تعلقت المقترحات الجديدة لمجلس التحاليل الاقتصادية، التي كشف عنها الخميس، بمشروع ميثاق التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية 2020 / 2024 ومواثيق قطاعية ومخطط للدينار والانذار والمقترحات للتوقي من المخاطر، التي تشكلها وضعية عدد من المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى.ويرجى من ميثاق التنافسية الشامل والمواثيق القطاعية 20 ان تكون مواثيق فعلية لاجل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.وستكون هذه المواثيق بمثابة "اطار تعاقدي يندرج ضمنه المخطط الاقتصادي 2020/ 2024 الذي سيتم اعداده ضمن رؤيا احترام أهداف التنمية المستديمة"، وفق ما اوضحه المجلس في بلاغ أصدره، الخميس.وترمي هذه المواثيق الى ترشيد الحوار الاقتصادي وضمان تعبئة وطنية حول الاهداف الطموحة والواقعية، التي تم تحديدها ضمن سناريو النمو الاقتصادي لتونس في افق 2024، وفق ذات المصدر.ويعتبر المجلس ان تحقيق هذه الاهداف لا يمكن بلوغها سوى من خلال "تنفيذ سياسة اقتصادية مجددة وارادية تعتمد على الانقاذ والانعاش والتمييز الايجابي لفائدة القطاعات المنتجة".وأبرز مجلس التحاليل الاقتصادية ان الاقتصاد التونسي يواجه "تحولا تاريخيا مع تهديدات خطيرة لكن، أيضا، فرص كبرى يمنحها التطور الملحوظ على مستوى الاسواق الدولية".وفي ما يتعلق بمخطط الدينار أبرز مجلس التحاليل الاقتصادية ان الامر يتعلق بالترفيع في قيمة العملة الوطنية، التي تدحرجت الى مستويات غير مقبولة".ويستند المخطط على محورين اساسيين يتعلقان بتحسين اسس الاقتصاد عبر انعاش القطاعات المصدرة (الصناعة والطاقة والفسفاط) ومجموعة اجراءات موجهة الى الحد من التوقعات السلبية على الدينار وتعديل سياسة الصرف.ودعا مجلس التحاليل الاقتصادية الى التوقي من المخاطر، التي افرزتها الوضعية الدقيقة المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى من خلال تنفيذ، بشكل عاجل، لمخططات اعادة الهيكلة ودعم ميزانياتها لضمان السير العادي للخدمات، التي توفرها.واعرب المجلس في ما يخص المؤسسات الخاصة الكبرى أن "عددا منها يشهد صعوبات مرتبطة بتدهور قيمة الدينار وتأخر الصفقات العمومية" ويقترح اصدار أمر ظرفي يسمح باستمرار نشاطها واهليتها للاستفادة من آلية إعادة الهيكلة المالية.وقدم مجلس التحاليل الاقتصادية مقترحاته خلال اجتماعه السابع يوم السبت 4 ماي 2019 بإشراف رئيس الحكومة.