وزير النقل: الخطوط التونسية ستكترى 4 او 5 طائرات اضافية لتامين عودة الجالية صيفا

Jeudi 09 Mai 2019
وات - أعلن وزير النقل هشام بن أحمد ، الخميس، بأن عدد الرحلات البحرية التي تربط ميناء جرجيس بالموانئء الأوروبية (مرسيليا وجنوة ) سترتفع إلى 11 رحلة العام الجاري مقابل 9 خلال رحلات تم تأمينها العام الماضي وقد تمت برمجة رحلة قبل عيد الفطر ورحلة أخرى قبل العودة المدرسية.
وأضاف بن حمد ، في تصريح صحفي، أدلى به على هامش زيارة عمل أداها إلى ولاية المنستير، بان وزارة النقل أضافت بواخر جديدة الى الخط البحري الرابط بين ميناء جرجيس والوجهات الأوروبية.
ولفت بن احمد ، في سياق متصل، بان الخطوط التونسية ستقوم بكراء 4 او 5 طائرات إضافية لدعم أسطولها خاصة أنّ الموسم السياحي يعد واعدا.
ولاحظ انه تم منح تخفيضات لفائدة الجالية التونسية مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تطوير جودة الخدمات سواء بالنسبة إلى الخطوط التونسية أو الشركة التونسية للملاحة .
وأضاف بن حمد ، في تصريح صحفي، أدلى به على هامش زيارة عمل أداها إلى ولاية المنستير، بان وزارة النقل أضافت بواخر جديدة الى الخط البحري الرابط بين ميناء جرجيس والوجهات الأوروبية.
ولفت بن احمد ، في سياق متصل، بان الخطوط التونسية ستقوم بكراء 4 او 5 طائرات إضافية لدعم أسطولها خاصة أنّ الموسم السياحي يعد واعدا.
ولاحظ انه تم منح تخفيضات لفائدة الجالية التونسية مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تطوير جودة الخدمات سواء بالنسبة إلى الخطوط التونسية أو الشركة التونسية للملاحة .
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Par:LEDOYEN ( )
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