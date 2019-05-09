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إضراب بيومين في قطاع الصناعات التقليدية في جزيرة جربة يومي 21 و22 ماي

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
وات - قرّرت الاتّحادات المحلية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الثلاثة بجزيرة جربة تنفيذ إضراب عام في القطاع يومي 21 و22 ماي احتجاجا على عمليات توجيه السيّاح نحو محلّات دون غيرها التي تعتمدها وكالات الأسفار والأدلّاء السياحيين وفق بيان أصدرته أمس هذه الاتحادات بناء على ما قرّرته في اجتماع بين مكاتبها التنفيذية يوم السبت الماضي.

وصرّح اليوم رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في مدنين فتحي البقالطي لمراسلة (وات) أن المساعي حثيثة من اجل بحث الحلول الممكنة للصعوبات التي يعيشها قطاع الصناعات التقليدية ووضع حد للتجاوزات المطروحة، مشيرا إلى انعقاد جلسة قريبا بإشراف والي الجهة ستكون لنتائجها أثرها في مصير الإضراب.
ووفق نص البيان فإن هذا التحرك يأتي من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة والمضرّة بالسياحة وبسمعة البلاد خاصة وأن الممارسات المذكورة يتبعها تحيّل وغشّ من شأنه أن يهدّد بانهيار القطاع واندثاره.


ويذكر أن القرار بالإضراب قد سبقته عدة جلسات ورفع تنبيه وتشكيات لم تثمر أية نتيجة إيجابية ليتقرّر هذا التحرك الذي يتزامن مع الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي.

  
  
     
  
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