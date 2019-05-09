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الهايكا تلزم الحوار التونسي بعرض ''أولاد مفيدة'' بعد الساعة العاشرة ليلا

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الخميس 9 ماي لفت نظر لقناة الحوار التونسي دعت فيه القناة للالتزام بعدم عرض مسلسل ” أولاد مفيدة ” قبل الساعة العاشرة مساء، والكتابة على كامل الشاشة وبخط واضح ” هذا البرنامج يحتوي على مشاهد عنف من شأنها التأثير على الفئات الحساسة وخاصة الأطفال دون سن 12 سنة”، وذلك قبل عرض كل حلقة من المسلسل ولمدة 10 ثوان إضافة إلى وضع علامة أسفل الشاشة، طيلة عرض الحلقة، تفيد أن البرنامج ممنوع على من سنهم أقل من 12 سنة.

وأوضحت "الهايكا" أن قرارها هذا جاء بعد الاطلاع على الشكايات الواردة عليها بداية من تاريخ 7 ماي الجاري، والتي أشارت إلى أن مسلسل "أولاد مفيدة" الذي يتم بثه على قناة الحوار التونسي يتضمن مشاهد عنف.


وأضافت أن التقارير الواردة عليها من المرصد التابع لها بتاريخ 8 ماي الجاري والمتعلقة بمسلسل "أولاد مفيدة"، أكدت تضمنه مشاهد عنف من شأنها التأثير على الفئات الحساسة من المشاهدين وخاصة منهم الأطفال، علاوة على عدم وضع التحذيرات المناسبة حسب مقتضيات الفصل 7 من الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم الواردة بكراس الشروط.

  
  
     
  
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