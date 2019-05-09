إحداث ثلاث شعب جديدة في التكوين المهني تنطلق بداية من سبتمبر 2019 (سيدة الونيسي)

Jeudi 09 Mai 2019
وات - كشفت وزيرة التكوين والمهني والتشغيل سيدة الونيسي عن إحداث ثلاث شعب جديدة في التكوين المهني وتنطلق بداية من سبتمبر 2019.
وقالت لـ(وات) بمناسبة انعقاد لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في دورتها الثالثة، اليوم الخميس، إن الوزارة "ستحدث ثلاث شعب جديدة في مجالي السياحة والرقمنة".
وأضافت أن الوزارة تعمل على إحداث شعب جديدة في قطاع التكوين المهني خلال المواسم الدراسية المقبلة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ينتظر الإعلان عنها في 30 جوان المقبل وسيتم تطبيقها بين 2020 و2030.
وقالت "هدفنا ليس إحداث شعب جديدة لتكوين الشباب لغاية التكوين ولكن من أجل توفير حظوظ أوفر للشباب من أجل النفاذ إلى سوق الشغل بطريقة أيسر".
وقالت لـ(وات) بمناسبة انعقاد لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في دورتها الثالثة، اليوم الخميس، إن الوزارة "ستحدث ثلاث شعب جديدة في مجالي السياحة والرقمنة".
وأضافت أن الوزارة تعمل على إحداث شعب جديدة في قطاع التكوين المهني خلال المواسم الدراسية المقبلة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ينتظر الإعلان عنها في 30 جوان المقبل وسيتم تطبيقها بين 2020 و2030.
وقالت "هدفنا ليس إحداث شعب جديدة لتكوين الشباب لغاية التكوين ولكن من أجل توفير حظوظ أوفر للشباب من أجل النفاذ إلى سوق الشغل بطريقة أيسر".
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Par:kerker (France )
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