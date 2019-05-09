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ديوان التونسيين بالخارج ينظم الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية من 01 الى 31 جويلية

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
وات - ينظم ديوان التونسيين بالخارج، من 01 إلى 31 جويلية 2019 الدورة الثلاثين من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية، حسب ما اعلن عنه الديوان الخميس في بلاغ له.
وتستهدف الجامعة الصيفية، التي تنتظم بالاشتراك مع معهد بورقيبة للّغات الحيّة، الطّلبة والمتحصّلين على شهائد جامعية من بين أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج.

وسيتكفّل الديوان بنسبة 70% من معلوم الدراسة ومصاريف المبيت الجامعي وتذكرتي أكل في اليوم والتأمين الجماعي في حين يتعهد المشارك بإيداع نسبة 30 % أي ما قيمته 216 دينار تونسي بخزينة الديوان عند بداية الدورة ويتحمل مصاريف النقل من وإلى بلد الإقامة.


وبين الديوان ان هذه العملية تندرج في إطار تدعيم البرامج الإجتماعية والثقافية الموجهة لأبناء التونسيين المقيمين بالخارج داعيا الراغبين في المشاركة في هذه الدورة، الى القيام بتسجيل أوّلي عبر موقع واب معهد بورقيبة للّغات الحيّة www.iblv.rnu.tn ابتداء من يوم 07 ماي 2019.

  
  
     
  
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