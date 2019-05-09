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مجلس الاعمال التونسي الافريقي يدعو الى تسريع المصادقة على معاهدة انشاء منطقة التجارة الحرة الافريقية

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
وات - دعا كاتب عام مجلس الأعمال التونسي الافريقي، أنيس الجزيري الى ضرورة تسريع المصادقة على معاهدة انشاء منطقة التجارة الحرة الافريقية بما يساهم في تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية الى الأسواق الافريقية وفتح مجال الاستثمار والتجارة امامها، في ظل مواصلة النسق التصاعدي للاقتصاديات الافريقية.
وشدد الجزيري في تصريح لـ"وات" الخميس، على أهمية هذه الاتفاقية التي صادقت عليها 22 دولة عضوا بالاتحاد الافريقي من جملة 44 دولة موقعة على انشاء المنطقة، في دعم المبادلات التجارية مع البلدان الافريقية باعتبار الامتيازات التي توفرها.
واضاف ان هذه المعاهدة، التي تدخل حيز التنفيذ حال مصادقة 22 دولة عليها ، تاتي تعزيزا لانضمام تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" بما يمكن من توسيع رقعة التبادلات التونسية الافريقية وتساهم في دفع تشغيل الشباب.
يشار الى ان وزير الخارجية، خميس الجهيناوي وقع اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في 21 مارس 2018 بكيغالي برواندا خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للاتحاد الأفريقي.

وتهدف اتفاقية التجارة الحرة الافريقية إلى إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأفريقية مما يمنح الحرية لكل دولة لتنفيذ سياستها التجارية مما يسهم في مضاعفة التجارة البينية الأفريقية حيث يتوقع تحقيق ربح سنوي يبلغ حوالي 35 مليار دولار بحلول عام 2021.
وستسمح اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية الوصول إلى سوق يزيد عدد مستهلكيها عن مليار و200 مليون نسمة ، في حين سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي التراكمي أكثر من 2.
5 تريليون دولار.
ويذكر ان تقرير صندوق النقد الدولي الأخير توقع تواصل الانتعاشة الاقتصادية في افريقيا جنوب الصحراء اذ من المنتظر ان تسجل نسبة نمو ب 5ر3 بالمائة في كامل سنة 2019 مقابل 3 بالمائة في سنة 2018.
ودعا الصندوق ، في تقريره ، البلدان الافريقية الى السير قدما في اطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية التي يمكن ان تحدث تغييرا ايجابيا في القارة .

  
  
     
  
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