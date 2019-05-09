باجة: مدفع الافطار يدوي بالمدينة في ثالث أيام شهر رمضان بعد 8 سنوات من التوقف

Jeudi 09 Mai 2019
وات - ابتهج عدد كبير من أهالي مدينة باجة لا سيّما الأطفال منهم، في ثالث أيّام شهر رمضان بطلقات مدفع الإفطار، التي دوت بكامل أنحاء المدينة، بعد غياب دام 8 سنوات.
وأكّد رئيس بلدية باجة، محمد ياسر الغربي، لمراسلة (وات) بالجهة، أن المجلس البلدي كان قد اتخذ قرار إعادة المدفع وإطلاقه من مقر البلدية منذ شهر ونصف، أراد من خلاله أن يتزامن هذا الحدث مع أول أيام الصيام، غير أن طول الإجراءات الإدارية حال دون ذلك، ليتم اطلاقة في ثالث يوم من حلول هذا الشهر الكريم.
وبين ذات المصدر، أن المجلس البلدي يهدف من خلال هذه الخطوة، الى إرجاع أجواء شهر رمضان وتقاليده بالمدينة.
يذكر أن استعمال مدفع الافطار بمدينة باجة، يعود إلى تاريخ إحداث بلدية المنطقة سنة 1887، ما يجعل منه تقليدا قديما اعتاد عليه أهالي المنطقة، قبل إقرار توقف مدافع الافطار في السنوات الاخيرة، على خلفيّة حادث ارتبط بها.
وأكّد رئيس بلدية باجة، محمد ياسر الغربي، لمراسلة (وات) بالجهة، أن المجلس البلدي كان قد اتخذ قرار إعادة المدفع وإطلاقه من مقر البلدية منذ شهر ونصف، أراد من خلاله أن يتزامن هذا الحدث مع أول أيام الصيام، غير أن طول الإجراءات الإدارية حال دون ذلك، ليتم اطلاقة في ثالث يوم من حلول هذا الشهر الكريم.
وبين ذات المصدر، أن المجلس البلدي يهدف من خلال هذه الخطوة، الى إرجاع أجواء شهر رمضان وتقاليده بالمدينة.
يذكر أن استعمال مدفع الافطار بمدينة باجة، يعود إلى تاريخ إحداث بلدية المنطقة سنة 1887، ما يجعل منه تقليدا قديما اعتاد عليه أهالي المنطقة، قبل إقرار توقف مدافع الافطار في السنوات الاخيرة، على خلفيّة حادث ارتبط بها.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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