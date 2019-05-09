استعادة نسق التزود بمياه الشرب تدريجيا من بعد ظهر الخميس بعدد من احياء طبرقة

Jeudi 09 Mai 2019
وات - أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته، الخميس، انه تبعا لأشغال الصيانة التي تقوم بها مصالحها لإصلاح عطب طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء 08 ماي والخميس 09 ماي 2019 على القناة الرئيسية للتوزيع، قطر 300 مم، بمدينة طبرقة (ولاية جندوبة) مما انجرّ عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالأحياء التالية: حي المرجان والمنطقة السياحية وطريق عين دراهم وجاب الله والخذايرية.
وتتوقع الشركة استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس.
وتتوقع الشركة استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس.
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Par:Shadow (Tunisia )
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