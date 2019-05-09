حركة النهضة تعبّر عن أسفها لعدم توصّل البرلمان لانتخاب ''هايكا'' قبل انتهاء العهدة الحالية للهايكا

Jeudi 09 Mai 2019



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- عبّرت حركة النهضة اليوم الخميس عن أسفها الشديد لعدم توصّل مجلس نواب الشعب لانتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري التي نص عليها الدستور قبل انتهاء العهدة الحالية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا).واشارت حركة النهضة في بيان اصدرته إثر إجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء أنّ ذلك من شأنه ان "يعقد المشهد السمعي البصري ويجعله محل تجاذبات ومُناكفات وتأويلات شتّى"، مؤكّدة في هذا الصدد ضرورة التعجيل بسنّ القانون الخاص بهذه الهيئة في أقرب الآجال.كما أوضحت أنّها استعرضت عددا من القضايا الحزبية الداخليّة منها تقدم جلسات المحادثة مع المترشحين على قائمات الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة والاستعدادات لتنظيم الاجتماعات التمهيديّة لعقد الندوة السنوية الثالثة للحزب نهاية شهر جوان المقبل.من جهة أخرى سجّلت حركة النهضة بإيجابية إقبال التونسيين والفئات الشبابيّة خاصّة على عملية التسجيل في سجلات الناخبين ضمن الحملة الوطنية المخصصة لذلك والتي تنتهي يوم 22 ماي الجاري.ودعت بالمناسبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ الإجراءات الضروريّة لتجاوز تعثر التسجيل بالخارج والى إعطاء مزيد من التوضيحات حول ما يشاع من حصول تسجيل آلي قد يكون تم لمواطنين من قطاعات واسعة وتشير اليه شهادات عديدة منشورة بالمواقع الاجتماعية وذلك حفاظا على شفافيّة العمليّة الانتخابيّة وضمان مصداقيتها.على صعيد آخر ثمّنت حركة النهضة التوصيات والقرارات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني حول قطاع النقل بهدف تحسين الخدمات المسداة للمواطنين معبّرة عن أملها في ان تجد طريقها إلى التنفيذ في القريب العاجل وأهمها مراجعة القانون المتعلق بالنقل البري وتشريك البلديات والرفع من وتيرة الرحلات الحضريّة واستكمال الشركات الجهويّة وربط المناطق النائية وأن تتظافر جهود كل المتدخلين من اجل إحداث نقلة نوعية تخفف من معاناة المواطنين اليوميّة.وأعربت من جهة اخرى عن تقديرها للمجهودات التي تبذلها القوات الأمنية والعسكرية لتوفير الامن والحدّ من الجريمة والتهريب وتعقّب العناصر الإرهابية المتحصنة ببعض المرتفعات بالجهات الغربية من البلاد، والتي كان آخرها ، السبت الماضي، عبر القضاء على 3 عناصر إرهابية بمنطقة سيدي علي بن عون مورطين في جرائم قتل واستهداف لوحدات عسكرية وأمنية والسطو على فرعي بنك.ليلى