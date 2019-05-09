أريانة: رفع 71 مخالفة اقتصادية خلال الأيام الأولى لشهر رمضان

Jeudi 09 Mai 2019
وات - قامت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة برفع 71 مخالفة خلال الأيام الأولى لشهر رمضان شملت بالخصوص قطاعات الخضر والغلال والدواجن والأسماك بعدد من الأسواق والفضاءات التّجارية بالجهة، وفق ما أفاد به اليوم الخميس، المدير الجهوي للتجارة، الحبيب الجلاصي مراسلة (وات).
وذكر الجّلاصي، تجنّد نحو ست فرق للمراقبة الاقتصادية توزعت بشكل متواتر على مختلف المعتمديات منذ انطلاق شهر رمضان، بالإضافة إلى الفريق القار بالسوق المركزية بأريانة، لرصد الاخلالات ورفع المخالفات، مشيرا إلى وجود العديد من التجاوزات بخصوص الترفيع في الأسعار وعدم إشهارها والفوترة إلى جانب المخالفات المتعلقة بالجودة والميترولوجيا.
وكانت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، بالتعاون مع فريق حفظ الصحة والشرطة البلدية قد رفعت نحو 227 مخالفة اقتصادية بالفترة الفاصلة بين 08 أفريل و06 ماي الجاري، حيث رصدت العديد من الاخلالات بنقاط البيع بالجملة والتفصيل والأسواق والفضاءات التجارية الكبرى والمقاهي والمطاعم والمخابز ومحلات بيع المرطبات ووحدات صنع وخزن المنتوجات الاستهلاكية، شملت الفوترة والزيادة في الأسعار والاحتكار والإخلال بتراتيب الدعم ومخالفات في مجال الميترولوجيا وجودة المنتوجات.
وذكر الجّلاصي، تجنّد نحو ست فرق للمراقبة الاقتصادية توزعت بشكل متواتر على مختلف المعتمديات منذ انطلاق شهر رمضان، بالإضافة إلى الفريق القار بالسوق المركزية بأريانة، لرصد الاخلالات ورفع المخالفات، مشيرا إلى وجود العديد من التجاوزات بخصوص الترفيع في الأسعار وعدم إشهارها والفوترة إلى جانب المخالفات المتعلقة بالجودة والميترولوجيا.
وكانت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، بالتعاون مع فريق حفظ الصحة والشرطة البلدية قد رفعت نحو 227 مخالفة اقتصادية بالفترة الفاصلة بين 08 أفريل و06 ماي الجاري، حيث رصدت العديد من الاخلالات بنقاط البيع بالجملة والتفصيل والأسواق والفضاءات التجارية الكبرى والمقاهي والمطاعم والمخابز ومحلات بيع المرطبات ووحدات صنع وخزن المنتوجات الاستهلاكية، شملت الفوترة والزيادة في الأسعار والاحتكار والإخلال بتراتيب الدعم ومخالفات في مجال الميترولوجيا وجودة المنتوجات.
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Par:Shadow (Tunisia )
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