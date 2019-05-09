البحث في سبل تفعيل البرنامج الوطني لمكافحة ''السيدا'' خلال جلسة عمل بوزارة الصحة

Jeudi 09 Mai 2019
وات - مثل موضوع البحث في افاق التعاون بين تونس ومنظمة الامم المتحدة لتفعيل البرنامج الوطني لمكافحة "السيدا"، محور جلسة عمل انتظمت مساء اليوم الاربعاء بوزارة الصحة، وفق ما جاء في موقع الوزارة على شبكة الانترنت.
ونظرت الجلسة، التي اشرفت عليها وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ والمشرف على البرنامج المشترك للأمم المتحدة لمكافحة "السيدا" بتونس الاسعد صوة، في سبل صياغة الاستراتيجية الوطنية للكشف والوقاية من هذا المرض، مع الحرص على توفير الادوية بصفة منتظمة.
ونظرت الجلسة، التي اشرفت عليها وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ والمشرف على البرنامج المشترك للأمم المتحدة لمكافحة "السيدا" بتونس الاسعد صوة، في سبل صياغة الاستراتيجية الوطنية للكشف والوقاية من هذا المرض، مع الحرص على توفير الادوية بصفة منتظمة.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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