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وزارة المالية تحصل على الموافقة لاقتراض 356 مليون أورو من البنوك المحلية

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
وات - حصلت وزارة المالية على الموافقة لتعبئة تمويلات على شكل قرض بمبلغ 356 مليون أورو من البنوك المحلية في تونس لتمويل ميزانية الدولة.

ونشر القانون المنظم لهذه الاتفاقية تحت عدد 40 لسنة 2019 والأمر الرئاسي المتعلق بها تحت عدد 87 لسنة 2019 ، بالرائد الرسمي الصادر عدد 37 لسنة 2019 .


ووقعت وزارة المالية ، يوم 26 مارس 2019، اتفاقا مع مجموعة من البنوك المحلية في تونس لتعبئة تمويلات بالعملة الصعبة ونظر البرلمان في نص الاتفاق وأقره خلال جلسة انعقدت يوم 24 أفريل 2019.


  
  
     
  
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