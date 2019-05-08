شركة الجريد للملح الصافي تتحصل على امتياز استغلال المواد المنجمية ''الجريد''

Mercredi 08 Mai 2019



وات

- منحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إمتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"الجريد" بولاية توزر والذي تغطي 800 هكتار، الى شركة الجريد للملح الصافي (توزر).وأسس امتياز الاستغلال الذي نشر بالرائد الرسمي عدد 37 لسنة 2019 الصادر في 7 ماي 2019 بناء على المطلب الذي تقدمت به الشركة الى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 13 ديسمبر 2016 لمنحها هذا الامتياز.ووافقت اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و11 جانفي 2019 على الطلب كما أن وزارة الدفاع الوطني لم تعترض منح هذا الامتياز.ويتعين على صاحب امتياز الاستغلال، تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها وتنفيذ المطالب الواردة بكراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم.