قابس : بلوغ نسبة 30 بالمائة في مشروع تعبيد الطرقات في بلديات الحامة وغنوش ووذرف

Mercredi 08 Mai 2019
وات - يتواصل تقدّم إنجاز مشروع تعصير وتدعيم الطرقات داخل المناطق البلدية الذي انطلق في بداية شهر أفريل الفارط وتنجزه وكالة التهذيب والتجديد العمراني ليسجّل نسبة تقدم بحوالي 30 بالمائة وفق ما ذكره اليوم مسؤول من إدارة المشاريع في الإدارة الجهوية للوكالة.
ويتضمّن هذا المشروع الذي يشمل بلديات الحامة وغنوش ووذرف وتناهز كلفته 9 ملايين دينار تعبيد 27 كلم من الطرقات بالخرسانة الاسفلتية تتوزع إلى 15 كلم في بلدية الحامة و9 كلم في بلدية غنوش و3 كلم في بلدية وذرف.
ويتضمن هذا المشروع الذي يهدف الى تحسين جودة الحياة وتحسين وضعية شبكة الطرقات في مدن الحامة وغنوش ووذرف انجاز حوالي 40 ألف م2 من الأرصفة وتركيز 700 وحدة إنارة عمومية، حسب نفس المصدر.
ويتضمّن هذا المشروع الذي يشمل بلديات الحامة وغنوش ووذرف وتناهز كلفته 9 ملايين دينار تعبيد 27 كلم من الطرقات بالخرسانة الاسفلتية تتوزع إلى 15 كلم في بلدية الحامة و9 كلم في بلدية غنوش و3 كلم في بلدية وذرف.
ويتضمن هذا المشروع الذي يهدف الى تحسين جودة الحياة وتحسين وضعية شبكة الطرقات في مدن الحامة وغنوش ووذرف انجاز حوالي 40 ألف م2 من الأرصفة وتركيز 700 وحدة إنارة عمومية، حسب نفس المصدر.
En continu
- Hier 22:14 قناة التاسعة : إحصائيات الزرقوني مشبوهة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:41
|19:16
|16:04
|12:23
|05:17
|03:36
|
26°
|29°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|29°-18
|28°-17
|28°-19
|29°-19
|22°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 62 341) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 56 089) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 284) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 186) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 572) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 574) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 537) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 486) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 763) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 410) عبير موسى امام القضاء
( 38 160) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 499) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 303) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 33 272) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 133) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 676) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 823) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 171) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 30 742) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 390) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:mandhouj (France )
Sur: الزرقوني: شباب النهضة قالولنا الغنوشي ما يلزموش يشد رئيس لتونس!