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قابس : بلوغ نسبة 30 بالمائة في مشروع تعبيد الطرقات في بلديات الحامة وغنوش ووذرف

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
وات - يتواصل تقدّم إنجاز مشروع تعصير وتدعيم الطرقات داخل المناطق البلدية الذي انطلق في بداية شهر أفريل الفارط وتنجزه وكالة التهذيب والتجديد العمراني ليسجّل نسبة تقدم بحوالي 30 بالمائة وفق ما ذكره اليوم مسؤول من إدارة المشاريع في الإدارة الجهوية للوكالة.

ويتضمّن هذا المشروع الذي يشمل بلديات الحامة وغنوش ووذرف وتناهز كلفته 9 ملايين دينار تعبيد 27 كلم من الطرقات بالخرسانة الاسفلتية تتوزع إلى 15 كلم في بلدية الحامة و9 كلم في بلدية غنوش و3 كلم في بلدية وذرف.


ويتضمن هذا المشروع الذي يهدف الى تحسين جودة الحياة وتحسين وضعية شبكة الطرقات في مدن الحامة وغنوش ووذرف انجاز حوالي 40 ألف م2 من الأرصفة وتركيز 700 وحدة إنارة عمومية، حسب نفس المصدر.

  
  
     
  
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