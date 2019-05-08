تونس العاصمة: حجز 150 غرام من مخدر الكوكايين

Mercredi 08 Mai 2019



باب نات

- تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية يوم أمس الثلاثاء 7 ماي بالضاحية الشمالية للعاصمة من ضبط 3 اشخاص أحدهم محل 6 مناشير تفتيش وبحوزتهم 150 غرام من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 ألف دينار ومبلغ مالي قدره 25880 دينار متأت من عائدات ترويج المخدرات.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, اذنت النيابة العمومية بتونس بالاحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث معهم.