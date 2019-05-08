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وزارة الصحة تنظم تظاهرات تحسيسية على امتداد الاسبوع الجاري، احتفالا باليوم العالمي للسلامة المرورية

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
وات - تنظم وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على امتداد الاسبوع الحالي، تظاهرات تحسيسية تحت شعار "القيادة من أجل السلامة المرورية" وذلك احتفالا باليوم العالمي للسلامة المرورية، حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ صادر اليوم الاربعاء.

وتهدف هذه التظاهرات، التي سيتم اختتامها بتنظيم ورشة وطنية حول الريادة و السلامة المرورية، إلى الوقاية والحد من حوادث الطرقات التي تتسبب في حصول خسائر بشرية واقتصادية حيث تودي بحياة 1400 مواطن تونسي وإصابة ما يناهز ألف آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة سنويا، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.


وأشارت الوزارة الى أن مختلف الهياكل الرسمية تسعى بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني إلى وضع وتطوير عديد البرامج لتأمين السلامة المرورية ودعم مفهوم الوقاية من حوادث الطرقات لدى المواطن بالإضافة إلى العمل على مزيد دعم الخطة الوطنية للتدخل السريع والإسعاف القائمة بين مصالح الطب الاستعجالي بوزارة الصحة ومصالح الحماية المدنية بوزارة الداخلية وذلك للتقليص من الوفايات والإعاقات.

ومن المؤمل أن يتم بفضل تضافر جهود مختلف الوزارات ومكونات المجتمع المدني مزيد تطوير الخطط والبرامج الوقائية والتي ستمكن من تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية الرامية إلى التقليص بنسبة 30 بالمائة من ضحايا حوادث المرور.

  
  
     
  
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