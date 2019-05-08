ارتفاع مخزون المياه في السدود التونسية الى 1815 مليون م3 بتاريخ 1 ماي 2019

Mercredi 08 Mai 2019



وات

- ارتفع مخزون المياه في السدود التونسية إلى 1815 مليون م3 في 1 ماي 2019 مقابل 1039 مليون متر مكعب (م3)، بتاريخ 1 ماي 2018 .ويمثل هذا المخزون 6ر80 بالمائة من طاقة استيعاب السّدود، وفق معطيات اوردتها لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاربعاء.وأرجعت المعطيات هذا التطور الى ارتفاع ايرادات السدود في تونس لتبلغ 2275 مليون متر مكعب (م 3) بتاريخ 1 ماي 2019، مقابل 850 مليون متر مكعب (م3) في 1 ماي 2018 وذلك بفضل الامطار التي تهاطلت بداية من غرة سبتمبر 2018 وحتى غرة ماي 2019 وتوزّعت هذه الايرادات على كل من ولايات الشمال (1976 مليون م3 مقابل 823 مليون م3 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة) وولايات الوسط (200 مليون م3 مقابل 18 مليون م3 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة) والوطن القبلي (98 مليون م3 مقابل 9 مليون م3 في نفس الفترة من السنة الفارطة).ووصلت نسبة الامتلاء في السدود، بتاريخ 1 ماي 2019، الى حدود 99 بالمائة بكل من سد سيدي سالم (574 مليون م 3) والبرّاق (284 مليون م3) والى 98 بالمائة في سد بوهرتمة (110 مليون م3) و80 بالمائة في سد سجنان (107 مليون م3) وسد ملاق (72 مليون م3) وافادت الوزارة ان اكبر كميات الامطار التي تهاطلت (من سبتمبر 2018 الى ماي 2019)، سجلت في الوسط الغربي بما قدره 919 مم تلاه الشمال الغربي (500 مم) ثم الشمال الشرقي (472 مم) والوسط الشرقي (233 مم) فالجنوب الشرقي (117 مم) في حين شهد الجنوب الغربي نزول كمات محدودة من الأمطار لتقدر بـ41 مم، فقط.