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وزارة أملاك الدولة: تمكين ولاية قفصة من انجاز جسر على الوادي الكبير وإنجاز مشاريع خاصة بالطرقات في عديد الولايات

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - صادق مجلس الوزراء على أوامر مشاريع قدمها وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الاربعاء 08 ماي 2019 ، في إطار دفع النسق التنموي وإنجاز المشاريع العمومية في عدة ولايات على النحو التالي :

-تمكين ولاية قفصة من إنجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 .


- بناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 في مستوى مدينة المهدية.

- إنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 و مدينة بنزرت .

- إنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 04 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومتية 65.

- مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين سوسة و القيروان .

ومن المنتظر أن تصدر أوامر حكومية في الغرض خلال المدّة القريبة القادمة.

  
  
     
  
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