وزارة أملاك الدولة: تمكين ولاية قفصة من انجاز جسر على الوادي الكبير وإنجاز مشاريع خاصة بالطرقات في عديد الولايات

Mercredi 08 Mai 2019



باب نات

- صادق مجلس الوزراء على أوامر مشاريع قدمها وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الاربعاء 08 ماي 2019 ، في إطار دفع النسق التنموي وإنجاز المشاريع العمومية في عدة ولايات على النحو التالي :-تمكين ولاية قفصة من إنجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 .- بناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 في مستوى مدينة المهدية.- إنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 و مدينة بنزرت .- إنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 04 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومتية 65.- مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين سوسة و القيروان .ومن المنتظر أن تصدر أوامر حكومية في الغرض خلال المدّة القريبة القادمة.