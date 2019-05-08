وزارة أملاك الدولة: تمكين ولاية قفصة من انجاز جسر على الوادي الكبير وإنجاز مشاريع خاصة بالطرقات في عديد الولايات

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - صادق مجلس الوزراء على أوامر مشاريع قدمها وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الاربعاء 08 ماي 2019 ، في إطار دفع النسق التنموي وإنجاز المشاريع العمومية في عدة ولايات على النحو التالي :
-تمكين ولاية قفصة من إنجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 .
- بناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 في مستوى مدينة المهدية.
- إنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 و مدينة بنزرت .
- إنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 04 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومتية 65.
- مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين سوسة و القيروان .
ومن المنتظر أن تصدر أوامر حكومية في الغرض خلال المدّة القريبة القادمة.
-تمكين ولاية قفصة من إنجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 .
- بناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 في مستوى مدينة المهدية.
- إنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 و مدينة بنزرت .
- إنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 04 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومتية 65.
- مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين سوسة و القيروان .
ومن المنتظر أن تصدر أوامر حكومية في الغرض خلال المدّة القريبة القادمة.
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Par:mandhouj (France )
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