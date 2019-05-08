الارجنتين: وزير الشؤون الخارجية يشرف على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الأرجنتيني

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - بمناسبة زيارته إلى الارجنتين، أشرف وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، الثلاثاء 7 ماي 2019، على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الأرجنتيني الذي تمّ تنظيمه بمقرّ الكنفدرالية الأرجنتينية للمؤسسات المتوسطة، بمشاركة عدد هام من رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, استعرض الوزير بمناسبة هذه التظاهرة أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بلادنا لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مبرزا المزايا التفاضلية والحوافز المخصصة للاستثمار الأجنبي ودفع التبادل التجاري مع الشركاء الاقتصاديين.
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثة مع وزير الاقتصاد والمالية بالحكومة الأرجنتينية Nicolas Dujovne، أكّد خلالها أهمية تعزيز الإطار القانوني لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بهدف دعم الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والرفع من حجم المبادلات التجارية ودفع الاستثمار في الاتجاهين.
وأعرب الوزير عن تطلّع بلادنا إلى دعم الأرجنتين في إطار المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق التبادل الحر مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (MERCOSUR).
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, استعرض الوزير بمناسبة هذه التظاهرة أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بلادنا لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مبرزا المزايا التفاضلية والحوافز المخصصة للاستثمار الأجنبي ودفع التبادل التجاري مع الشركاء الاقتصاديين.
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثة مع وزير الاقتصاد والمالية بالحكومة الأرجنتينية Nicolas Dujovne، أكّد خلالها أهمية تعزيز الإطار القانوني لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بهدف دعم الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والرفع من حجم المبادلات التجارية ودفع الاستثمار في الاتجاهين.
وأعرب الوزير عن تطلّع بلادنا إلى دعم الأرجنتين في إطار المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق التبادل الحر مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (MERCOSUR).
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Par:mandhouj (France )
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