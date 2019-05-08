إسبانيا ترفع حظر سفر رعاياها إلى تونس

Mercredi 08 Mai 2019



وات

- أجرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، مؤخرا، تعديلا إيجابيا لمحتوى "تحذيرات السفر إلى تونس" وتمت إعادة تصنيف ولايتي مدنين وتطاوين من "المنطقة ذات مخاطر متوسطة" إلى "منطقة دون مخاطر"، باستثناء المناطق المحاذية للحدود مع ليبيا.كما قامت السلطات المعنية باسبانيا بحذف ولايتي توزر وقبلي من "المنطقة ذات مخاطر متوسطة" وبنصح رعاياها باتباع السفر المنظم وفي مجموعة وعن طريق وكالات الأسفار، وفق ما اكدته وزارة السياحة والصناعات التقليدية في تونس، الإربعاء.يذكر أن عددا من دول العالم رفعت حظر السفر الى تونس أو مناطق من تونس من ذلك اليابان في شهر مارس 2019.وكانت هذه الدول حذرت رعاياها من السفر الى تونس أو الى عدة مناطق من تونس بعد العمليتين الارهابيتين بباردو وسوسة في 2015.