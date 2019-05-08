قبلي: وقفة احتجاجيّة لسائقي سيّارات التّاكسي الفردي على خلفيّة اعتداء أمنيّين على أحد زملائهم

Mercredi 08 Mai 2019



وات

- نظم سائقو سيارات التاكسي الفردي، صباح اليوم الإربعاء، وقفة احتجاجية بسياراتهم أمام مقر ولاية قبلي، على خلفية اعتداء عوني أمن بزي مدني، يوم الاحد الماضي، على أحد زملائهم، وفق ما أكده رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي، مبروك المياحي، لمراسل (وات) بالجهة.وأشار ذات المصدر، إلى أن المطلب الأساسي من هذا التحرك الاحتجاجي هو إنصاف زميلهم باللجوء الى القضاء المخول له وحده النظر في ملابسات هذا الاعتداء ووضع حد للتجاوزات التي تطال لأول مرة سائق سيارة تاكسي فردي بالجهة.وعبر السائق المعتدى عليه، حسني الصغير في تصريح لمراسل (وات)، عن تمسكه بحقه في تتبع العونين اللذان اعتديا عليه بالعنف "بصفة غير مبررة"، على حد تعبيره، وذلك إثر اختلاف على تعريفة نقلهم من مدينة قبلي إلى قرية "بازمة" التي تبعد حوالي 6 كلمترات.ومن جهته، أوضح المنسّق الجهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي والديوانة، حاتم المنتصر، أنه وعلى إثر البيان الصادر عن الغرفة الجهوية لسيارات التاكسي الفردي الداعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية صباح اليوم، خيّر التحول على عين المكان لمزيد فهم ملابسات الاشكالية التي جدّت بين الأمنيّين وسائق سيارة التاكسي.وأكّد، في هذا السّياق، على أن النّقابة مع تطبيق القانون عبر اللجوء الى المؤسسة القضائية وتقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تجاوز الوقفة الاحتجاجية التي تم رفعها لترك المجال للمسار القضائي لينصف كل متضرر في دولة القانون والمؤسسات.