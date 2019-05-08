أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم الاستجابة إلى مطالبهم

Mercredi 08 Mai 2019
وات - نفذ أعوان وإطارات رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء إضرابا حضوريا عن العمل دعت إليه النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على رفض الهياكل الإدارية المسؤولة الاستجابة إلى مطالبهم التي وقع الاتفاق بخصوصها في محاضر الجلسات السابقة.
وأفادت المكلفة بالإعلام و المرأة والشباب بالنقابة النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة ليليا المثلوثي في تصريح هاتفي لـ (وات) أن هذه المطالب تتمثل أساسا في التمتع بمنحة التنسيق والإشراف الموجهة إلى الرئاسات الثلاث والتي وقع إسنادها إلى كل من أعوان رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب ولم يتم تمتيع أعوان واطارات رئاسة الحكومة بها.
وأضافت المثلوثي أن الأعوان والإطارات يطالبون بضبط نظام أساسي لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة ومدونة خطط العملة المتعلقة بإدماج وتدرج العملة في السلك الوزاري الى جانب الإسراع ببعث تعاونية للأعوان.
ولفتت إلى التباطؤ الشديد في إسناد الخطط الوظيفية بالنسبة لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة وفي صرف مستحقاتهم المتعلقة بالساعات الإضافية وشددت المثلوثي في هذا الصدد على أن إمكانية تواصل هذا الإضراب لعدة أيام أخرى واردة جدا وذلك في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم حسب تقديرها.
وأفادت المكلفة بالإعلام و المرأة والشباب بالنقابة النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة ليليا المثلوثي في تصريح هاتفي لـ (وات) أن هذه المطالب تتمثل أساسا في التمتع بمنحة التنسيق والإشراف الموجهة إلى الرئاسات الثلاث والتي وقع إسنادها إلى كل من أعوان رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب ولم يتم تمتيع أعوان واطارات رئاسة الحكومة بها.
وأضافت المثلوثي أن الأعوان والإطارات يطالبون بضبط نظام أساسي لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة ومدونة خطط العملة المتعلقة بإدماج وتدرج العملة في السلك الوزاري الى جانب الإسراع ببعث تعاونية للأعوان.
ولفتت إلى التباطؤ الشديد في إسناد الخطط الوظيفية بالنسبة لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة وفي صرف مستحقاتهم المتعلقة بالساعات الإضافية وشددت المثلوثي في هذا الصدد على أن إمكانية تواصل هذا الإضراب لعدة أيام أخرى واردة جدا وذلك في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم حسب تقديرها.
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