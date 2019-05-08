توقيت مباراتي الذهاب و الاياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي

Mercredi 08 Mai 2019
وات - اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) عن توقيت موعدي مباراتي الذهاب والاياب للدور النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي حيث ستجري مباراة الذهاب يوم 24 ماي الجاري بالدار البيضاء على الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي ( الساعة 23 بتوقيت تونس).
اما مباراة الاياب التي ستدور بملعب رادس يوم الجمعة 31 ماي فستنطلق على الساعة العاشرة مساء.
اما مباراة الاياب التي ستدور بملعب رادس يوم الجمعة 31 ماي فستنطلق على الساعة العاشرة مساء.
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