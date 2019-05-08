منوبة: تطور تصاريح الاستثمار في الصناعة والخدمات خلال الثلاثي الأول من السنة الحاليّة

Mercredi 08 Mai 2019



وات

- شهد القطاع الصناعي بولاية منوبة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية نموا بـ04 بالمائة في عدد تصاريح الاستثمار، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبـ375 بالمائة في حجم الاستثمارات، وبنسبة 116 بالمائة في مواطن الشغل المتوقّع إحداثها، وفق ما صرح به المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، محمد بن عبد اللطيف، لمراسلة (وات) بالجهة.ويأتي هذا النمو، بعد أن بلغت تصاريح الاستثمار في الثلاثي الأول من السّنة الحاليّة بولاية منوبة 28 تصريحا في المجال الصناعي بحجم استثماري جملي بلغ 25,372 مليون دينار وبطاقة تشغيلية بلغت حوالي 583 موطن شغل، كما بلغت تصاريح الاستثمار في مجال الخدمات المرتبطة بالصناعة 71 تصريحا بقيمة 6,15 مليون دينار بطاقة تشغيلية تصل إلى 275 موطن شغل .وحققت بذلك تصاريح الاستثمار في الخدمات تطورا في عدد التصاريح بنسبة 20 بالمائة وبنسبة 267 بالمائة في حجم الاستثمارات المصرح بها وبحوالي 42 بالمائة في مواطن الشغل المتوقع إحداثها.وشهدت ولاية منوبة، في نفس الفترة انطلاقة نشاط 07 مؤسسات في المجال الصناعي، أحدثت 110 موطن شغل جديد، انتصب أغلبها بمنوبة ودوار هيشر، ليبلغ بذلك عدد المؤسسات الصناعية 194 مؤسسة صناعية من الصنف التي تشغل 10 عملة فما فوق، تتمركز أغلبها بدوار هيشر وبنسبة 49 بالمائة وتضم 95 مؤسسة توفر ما يقارب 09 آلاف موطن شغل.ويمثل قطاع النسيج والملابس 43 بالمائة من النسيج الصناعي بالجهة ثم الصناعات الغذائية بنسبة 19 بالمائة والصناعات الميكانيكية والمعدنيّة بنسبة 08 بالمائة.