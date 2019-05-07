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الإعداد لموسم الحج وإنجاحه محور لقاء بوزارة الشؤون الدينية

Mardi 07 Mai 2019

Mardi 07 Mai 2019
وات - مثّل الإعداد لموسم حج سنة 2019 وإنجاحه محور اجتماع لوزير الشّؤون الدينيّة أحمد عظوم، صباح اليوم الثلاثاء، بالأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلّف بالوظيفة العموميّة منعم عميرة والرّئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنيّة والإقامات معزّ بوجميل وممثّلو النّقابة العامّة للشّؤون الدينيّة والنّقابة الأساسيّة لشركة الخدمات الوطنيّة والإقامات وعدد من إطارات الوزارة والشّركة.

وتمّ الاتّفاق، وفق بلاغ للوزارة، على جملة من النّقاط من بينها التّحاور والنّقاش إثر موسم حجّ سنة 2019 وتقديم مقترحات حول إطار قانوني يضبط مهامّ الأطراف المتدخلة في ملف الحجّ.
كما تمّت دعوة لجنة اختيار المرافقين إلى تشديد معايير الاختيار نحو تحسينها خدمة للحاج وإلى الإسراع بعقد جلستها الأولى بمجرّد تقديم عدد المرافقين من وزير الشؤون الدينيّة والذين سيقع انتدابهم بالمناظرة.

وأكّد الحاضرون على ضرورة التّكامل بين كافّة الأطراف المتدخلة لإنجاح موسم الحجّ.

  
  
     
  
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