معرض جدة للصناعات التقليدية التونسية من 15ماي الى 13 جوان 2019

Mercredi 08 Mai 2019
وات - ينظم المجمع التونسي السعودي للصناعات التقليدية معرض جدة للصناعات التقليدية التونسية من 15 ماي إلى 13 جوان 2019 باحد المركبات التجارية في مدينة جدة السعودية .
ويشارك في هذا المعرض حسب بلاغ صادر الثلاثاء عن المجمع، أكثر من 100 حرفي تونسي من مختلف الاختصاصات على غرار مواد التجميل الطبيعية وفنون الطاولة والمصوغ وصناعات التزويق.
ويوفر المجمع للمشاركين ثلة من الخبراء في التسويق والترويج وإدارة المشاريع لمساعدتهم على تطوير عمليات البيع وفتح ابواب أسواق جديدة امامهم.
ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض في افريقيا والعالم العربي الخاص بالصناعات التقليدية التونسية.
ويشارك في هذا المعرض حسب بلاغ صادر الثلاثاء عن المجمع، أكثر من 100 حرفي تونسي من مختلف الاختصاصات على غرار مواد التجميل الطبيعية وفنون الطاولة والمصوغ وصناعات التزويق.
ويوفر المجمع للمشاركين ثلة من الخبراء في التسويق والترويج وإدارة المشاريع لمساعدتهم على تطوير عمليات البيع وفتح ابواب أسواق جديدة امامهم.
ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض في افريقيا والعالم العربي الخاص بالصناعات التقليدية التونسية.
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Par:karimyousef (France )
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