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الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى سحب بضائع ''مستوردة'' من الكيان الصهيوني

Mardi 07 Mai 2019

Mardi 07 Mai 2019
وات - طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بسحب مناديل تنظيف قال إنها مستوردة من الكيان الصهيوني ويتم ترويجها بإحدى الفضاءات التجارية الكبرى بالعاصمة تونس.
ودعا في بيان له، اليوم الثلاثاء، التونسيين إلى اليقظة والتنبّه من هذه البضائع والتشهير بمروجيها والامتناع عن اقتنائها ومقاطعة كل من يستوردها ويروجها.
وحمّل الاتحاد مصالح الرقابة الاقتصادية مسؤولية انتشار هذه "البضائع المشبوهة"، داعيا في نفس الوقت إلى توضيح مصادر وطرق توريدها وتوزيعها في السوق.
كما طالب وزارتي السياحة والخارجية في تونس إلى التحقيق في تعمد إحدى وكالات الأسفار التونسية تنظيم رحلات إلى فلسطين المحتلة مرورا بالإجراءات الرسمية مع الكيان الصهيوني وهو ما يعد تطبيعا سياحيا وخروجا عن القانون، وفق نفس البيان.


وندد الاتحاد بتواصل "القصف الوحشي" لقوات الجيش الصهيوني ضد المدنيين في غزة مما دّى إلى مقتل عشرات الأطفال والنساء والشيوخ وسقوط مئات الجرحى وتدمير المباني والطرقات.
خميس

  
  
     
  
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