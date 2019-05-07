منوبة: حجز طنين من الفارينة المدعمة وتسجيل 9 مخالفات في أول يوم من شهر رمضان

Mardi 07 Mai 2019



وات

- أسفر العمل الرّقابي لفرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة، في اليوم الاول من شهر رمضان، عن حجز كمية 02 طن من مادة الفارينة المدعمة وكمية 44 كلغ من الدجاج غير صالح للإستهلاك، وتم تحرير محضرين اقتصاديين في الغرض، من أجل الإخلال بتراتيب الدعم وبيع منتوجات يعرف صاحبها أنها غير صالحة للاستهلاك، وذبك وفق ما ورد في تقرير الإدارة الجهوية للتجارة.كما تمكنت فرق المراقبة من تحرير 09 مخالفات إقتصادية خلال 55 زيارة استهدفت فضاءات ومحلات تجارية بعدد من مناطق الجهة، تعلقت بقطاع البيض والدواجن والخضر والمواد الغذائية والمخابز، وذلك من أجل الفوترة واشهار الاسعار والاشهار الكاذب والاخلال بتراتيب الدعم والجودة.وأشار التقرير، إلى أن مصالح الادارة الجهوية عملت على الاستجابة لطلبات التزويد بالزيت المدعم، حيث تم ضخ، يوم أمس الاثنين، كمية 4236 لتر في دوار هيشر و720 لتر في برج العامري.كما وقع تزويد نقطة البيع من المنتج للمستهلك بطبربة بكميّة 240 لتر، على أن تضاعف الكمية يوم غد الاربعاء مابين 480 و600 لتر.وتأتي هذه الجهود، وسط تشكيّات بأغلب معتمديات الجهة، من نقص مادة الزيت المدعم والحليب والسكر بعدد كبير من المحلات التجارية، فضلا عن الدعوة إلى فرض مزيد المراقبة على المعاملات التجارية في الغرض والتصدي الى مظاهر الاحتكار والبيع المشروط.