صفاقس: تواصل عملية التسجيل للانتخابات القادمة بنسق حثيث

Mardi 07 Mai 2019



وات

- تتواصل بولاية صفاقس عملية التسجيل للانتخابات القادمة بنسق حثيث، حيث سجلت الادارتان الفرعيتان للانتخابات صفاقس1 و2، منذ انطلاق عملية التسجيل يوم 10 أفريل الماضي، وإلى غاية اليوم الثلاثاء، 68552 عملية تسجيل جديدة، لتتصدر بذلك الولاية المرتبة الاولى وطنيا على مستوى التسجيل للاستحقاق الانتخابي المقبل، وفق تأكيد المنسقان الجهويان للادارتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس1 و2، ناجح بلغيث وعاطف الفريخة لمراسلة (وات) بالجهة.وذكر المنسق الجهوي للادارة الفرعية للانتخابات بصفاقس1، ناجح بلغيث، أنه تم الى حدود صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 37813 عملية تسجيل جديدة للانتخابات القادمة و2714 عملية تحيين، مشيرا تخصيص الهيئة لـ105 عون تسجيل و12 منسق محلي، الى جانب تركيز 16 مكتبا قارا لتسجيل المواطنين والقيام بعمليات تحيين السجلات.واستهدفت خطتها العملية، الفئات الشبابية والمرأة الريفية، وسجلت حضورها أيضا داخل المؤسسات العمومية والصناعية والفضاءات العامة والمغازات التجارية والاسواق القارة والاسبوعية، فضلا عن تغطية التظاهرات الرياضية والثقافية من أجل تحسيس المواطنين بضرورة الاقبال على الانتخابات وممارسة حقهم في الانتخاب. وأكد قوله "ان دائرة صفاقس 1 تأتي في المرتبة الاولى وطنيا على مستوى التسجيل للانتخابات تليها دائرة صفاقس2 لتصبح بذلك ولاية صفاقس الاولى وطنيا من حيث نسبة التسجيل".من جهته، أفاد المنسق الجهوي للادارة الفرعية للانتخابات بصفاقس2 ، عاطف الفريخة، بانه تم القيام منذ انطلاق عملية التسجيل والى حد الآن، بـ0739 عملية تسجيل جديدة للانتخابات و6036 عملية تحيين للسجلات الانتخابية، مشيرا الى ان هذه النسبة مرضية خاصة فيما يتعلق بفئة الشباب وذلك مقارنة بانتخابات 2014 و2018 .وأضاف أن الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2، كانت قد سخرت 112 عون تسجيل الى جانب تركيز 17 مكتبا قارا لتسجيل المواطنين والقيام بتحيين السجلات الانتخابية، لافتا الى انهم سيعملون على تكثيف تواجدهم خلال السهرات الرمضانية.يذكر أن عملية التسجيل للانتخابات القادمة والمزمع إجراؤها يومي 6 أكتوبر 2019 بالنسبة للتشريعية و17 نوفمبر 2019 بالنسبة للرئاسية، انطلقت يوم 10 أفريل الماضي لتتواصل إلى غاية 22 ماي الجاري.