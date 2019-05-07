سيدي بوزيد: مواجهات بين قوات الامن ومحتجّين بمنزل بوزيان إثر فتح خط السكة الحديدية عدد 13

Mardi 07 Mai 2019



وات

- جدّت، اليوم الثلاثاء، مواجهات بين قوات الأمن والمحتجّين بمدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، وذلك على إثر إعادة فتح خط السكة الحديدية عدد 13، الرابط بين قفصة وصفاقس عبر مدينة منزل بوزيان والذي تم تعطيله لفترة طويلة بسبب الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتشغيل.وتمكّن قطار نقل الفسفاط، صباح اليوم الثلاثاء، من المرور بعد أن قام أعوان الأمن بنزع خيمة الاعتصام، إلا أن المعتصمين أعادوا نصبها، فتدخلت القوات الأمنية لمنع ذلك، ما أجج مواجهات بين الطرفين، استعملت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدّموع فيها رشق المحتجون قوات الامن بالحجارة.وتواصلت الاحتجاجات والمواجهات بعد وصول تعزيزات أمنية، حيث عمد المحتجون إلى حرق العجلات المطاطيّة على مستوى السكّة الحديديّة واستعملت القوات الأمنيّة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.يذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية، العربي اليعقوبي، كان أعلن اليوم، في تصريح لـ(وات)، عن استئناف الخط 13 لنشاطه من أجل نقل الفسفاط عبره، مشددا رفض الجامعة العامة للسكك الحديدية للاحتجاجات غير القانونية التي يتم على خلفيتها غلق الطريق أمام مرور رحلات نقل الفسفساط، ما تسبب في خسائر مالية فادحة تكبدتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية.ويشار أيضا، إلى أن الجامعة العامة للسكك الحديدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، كانت فد نفذت اضرابا يومي 23 و24 أفريل الفارط، للمطالبة بإعادة فتح هذا الخط .