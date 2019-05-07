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برمجة انجاز ''تلفيريك'' بعين دراهم ومركب تجاري ضخم بطبرقة لدعم السياحة في ولاية جندوبة

Mardi 07 Mai 2019

Mardi 07 Mai 2019
وات - "يعد إنجاز مشروع مصعد هوائي آلي "تلفيريك" بعين دراهم ومركب تجاري ضخم بطبرقة من أهم المشاريع المنتظر انجازها بولاية جندوبة علاوة على تنظيم تظاهرات دولية واعادة فتح وحدات فندقية مغلقة بطاقة استيعاب بنحو 1900 سرير، لدفع القطاع السياحي وإضفاء حركية اقتصادية وثقافية بالجهة"، وفق ما أكده وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي.

وأوضح الطرابلسي، في تصريح إعلامي على هامش لقاء صحفي حول تنظيم مهرجان "حلمة"، عقد الثلاثاء بمقر الوزارة، أن ولاية جندوبة تزخر بالمناظر الطبيعية الخلابة (غابات وجبال وشواطئ) لم يتم استغلالها كما يجب الى حد الآن.


ولفت إلى أن الوزارة حريصة على إعادة تنشيط السياحة في الجهة وبمدينة طبرقة خاصة التي يتوفر بها 1900 سرير غير مستغل في نزل مغلقة، مبرزا أن رجل أعمال جزائري سيستثمر في احد هذه النزل الى جانب مواصلة التفاوض مع عدد من البنوك لاعادة فتح الوحدات الفندقية المتبقية.
وأشار إلى الارتفاع المتواصل للحجوزات الخاصة بالموسم السياحي الحالي، قائلا "يمكننا بلوغ 9 ملايين سائحا سنة 2019".

وأبرز مساندة الوزارة لمبادرات المجتمع المدني للترويج للوجهة التونسية على غرار مبادرة جمعية "شباب وآفاق" التي ستنظم الدورة الخامسة لمهرجان طبرقة للفوانيس الطائرة "حلمة"، من 13 إلى 15 جوان، بمدينة طبرقة والذي يهدف الى تنشيط الجهة واستقطاب السياح من كل بلدان العالم.
وأضاف الطرابلسي ان الوزارة ستدعم مهرجان الجاز بطبرقة الذي يعدّ ملتقى لأبرز نجوم هذا النمط الموسيقي في العالم.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181939

Kamelwww  (France)  |Mardi 07 Mai 2019 à 17h 32m |           

فكرة التيليفيريك ممتازة جدا... ويمكن أن تجلب أعدادا كبيرة من السياح من الداخل والخارج.

حان الوقت للإهتمام بطبرقة وعين دراهم... مناظر طبيعية خلابة وبحر جميل يزخر بالشعب المرجانية.





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