قفصة: برمجة أكثر من 8 آلاف نشاط ديني من محاضرات ودروس ومسامرات خلال شهر رمضان

Mardi 07 Mai 2019
وات - برمجت الادارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة تنظيم نحو 8382 نشاط ديني بكافة معتمديات الولاية سوف يؤمنها الوعاظ والأئمة لخطباء والمقرؤون والمدرّسون طيلة شهر رمضان الجاري.
وتتوزّع هذه الأنشطة، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية بقفصة، وليد ذويبي، بين محاضرات ودروس ومسامرات وندوات ستقام كلّها بالمساجد والجوامع.
كما تتضمّن هذه البرمجة الدينيّة تنظيم مسابقات في حفظ القرآن والأحاديث النبويّة وإملاءات قرآنية وأكثر من 1700 من الاختام القرآنية والاختام الحديثية.
وبيّن وليد الذويبي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنّ المحاضرات والدروس والمسامرات سوف تركّز على عدّة مواضيع من أبرزها التسامح والتعاون والتضامن وخاصة في شهر رمضان، مضيفا أن إدارته برمجت كذلك أنشطة مكثفة خصوصيّة للاحتفال بغزوة بدر وبليلة نزول القرآن الكريم ( ليلة القدر) قصد التعريف بهذه المنسبات وإبراز مكانتها واستقصاء العبر منها.
ولفت من ناحية أخرى، إلى أنّ تدخلات أنجزت قبل بدء شهر رمضان بالتنسيق مع البلديات والسلطات المحلّية لفرش وإنارة وصيانة عدد من مساجد وجوامع الجهة.
وتتوزّع هذه الأنشطة، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية بقفصة، وليد ذويبي، بين محاضرات ودروس ومسامرات وندوات ستقام كلّها بالمساجد والجوامع.
كما تتضمّن هذه البرمجة الدينيّة تنظيم مسابقات في حفظ القرآن والأحاديث النبويّة وإملاءات قرآنية وأكثر من 1700 من الاختام القرآنية والاختام الحديثية.
وبيّن وليد الذويبي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنّ المحاضرات والدروس والمسامرات سوف تركّز على عدّة مواضيع من أبرزها التسامح والتعاون والتضامن وخاصة في شهر رمضان، مضيفا أن إدارته برمجت كذلك أنشطة مكثفة خصوصيّة للاحتفال بغزوة بدر وبليلة نزول القرآن الكريم ( ليلة القدر) قصد التعريف بهذه المنسبات وإبراز مكانتها واستقصاء العبر منها.
ولفت من ناحية أخرى، إلى أنّ تدخلات أنجزت قبل بدء شهر رمضان بالتنسيق مع البلديات والسلطات المحلّية لفرش وإنارة وصيانة عدد من مساجد وجوامع الجهة.
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Par:karimyousef (France )
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