تخصيص 180 منحة دراسية إيطالية لفائدة الطلبة التونسيين بعنوان السنة الجامعية 2019-2020

Mardi 07 Mai 2019
وات - تضع الحكومة الإيطالية على ذمة الطلبة التونسيين 180 منحة شهرية بقيمة 900 أورو للمنحة الواحدة، لمتابعة دراساتهم بالجامعات الإيطالية بعنوان السنة الجامعية 2019-2020 وفق ما أعلنت عنه الثلاثاء الإدارة العامة للتعاون الدولي صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويجب على الراغبين في المشاركة في برنامج المنح الإيطالية أن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما بالنسبة للمترشحين لدراسة الماجستير والتعليم العالي الفني والموسيقي ودراسة اللغة والثقافة الإيطالية، وألا تتجاوز أعمار المترشحين 30 عاما للمترشحين للدكتوراه و40 عاما للمترشحين لمشاريع الدراسات تحت الإشراف المشترك.
كما يتعين على الطلبة التونسيين الراغبين في المشاركة في برنامج المنح الإيطالية أن تكون بحوزتهم شهادة معرفة اللغة الإيطالية بمستوى "ب 2" باستثناء دروس اللغة الإنجليزية.
ويستوجب على الراغبين في الانتفاع بهذه المنحة، تقديم ترشحاتهم إلكترونيا عبر موقع الواب studyinitaly.esteri.it وبالتوازي عبر البريد الالكتروني coopint@mes.rnu.tn في أجل أقصاه يوم 30 ماي 2019.
ويجب على الراغبين في المشاركة في برنامج المنح الإيطالية أن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما بالنسبة للمترشحين لدراسة الماجستير والتعليم العالي الفني والموسيقي ودراسة اللغة والثقافة الإيطالية، وألا تتجاوز أعمار المترشحين 30 عاما للمترشحين للدكتوراه و40 عاما للمترشحين لمشاريع الدراسات تحت الإشراف المشترك.
كما يتعين على الطلبة التونسيين الراغبين في المشاركة في برنامج المنح الإيطالية أن تكون بحوزتهم شهادة معرفة اللغة الإيطالية بمستوى "ب 2" باستثناء دروس اللغة الإنجليزية.
ويستوجب على الراغبين في الانتفاع بهذه المنحة، تقديم ترشحاتهم إلكترونيا عبر موقع الواب studyinitaly.esteri.it وبالتوازي عبر البريد الالكتروني coopint@mes.rnu.tn في أجل أقصاه يوم 30 ماي 2019.
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Par:karimyousef (France )
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